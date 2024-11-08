حارس أرجنتيني يستذكر لفتة ميسي المؤثرة تجاه طفله

يستعد حارس المرمى الأرجنتيني المخضرم مارسيلو باروفيرو لإقامة مهرجان اعتزاله قريبا بعد مسيرة محلية ناجحة، وبهذه المناسبة استعاد اللاعب الذي دافع عن ألوان ريفر بليت العريق ذكرى لفتة رائعة من مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي.

في عام 2015 أقيمت بطولة كأس العالم للأندية في اليابان، وجمعت المباراة النهائية بين ريفر بليت الذي كان يحرس باروفيرو مرماه، وبرشلونة بقيادة ليونيل ميسي، الذي انتصر مع رفاقه 3-صفر.

وعاد باروفيرو 9 سنوات إلى الوراء ليسرد الموقف المؤثر الذي كان ميسي بطله، حينما منحه هدية خاصة بعد المباراة، التي سجل فيها ليو هدفا، بينما وقّع زميله الأوروغوياني لويس سواريز على ثنائية.

وقال باروفيرو في مقابلة مع شبكة "إيه إس بي إن إف 90" (ESPN F90) "طلب مني ابني الذي كان عمره وقتها 10 سنوات، قبل كأس العالم للأندية، أن أتصدى لتسديدة ميسي ليحقق حلمه البسيط".

"ATAJALE UNA PELOTA A MESSI ASÍ ME CUMPLÍS MI SUEÑO", en #ESPNF90, Trapito Barovero recordó la historia con Leo Messi en el Mundial de Clubes del 2015 y el pedido que le hizo su hijo.pic.twitter.com/u4Zd5xI1dt — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2024

وأضاف "خلال اللقاء نجحت بالفعل في التصدي لإحدى تسديدات ميسي ومنعته من تسجيل هدف محقق، وعندها جاء ليساعدني في النهوض، فأخبرته بشكل عفوي بأن حلم طفلي قد تحقق".

وأشار الحارس الأرجنتيني "بعد نهاية المباراة توجهت إلى غرفة تبديل ملابس لاعبي برشلونة وكان ميسي يقف على الباب فطلبت منه تبادل القمصان، فأخبرني أنه لا يملك قميصا إضافيا، لكنه أخذ قميصي ودخل الغرفة ثم عاد سريعا حاملا معه زي الحارس كلاوديو برافو وحذاءه وقال: هذه لابنك".

كانت لحظة مؤثرة للغاية كما يقول باروفيرو الذي لم يكن يتخيل أن يتذكر ميسي الموقف العابر الذي حدث خلال المباراة، ويحرص على تقديم تلك الهدية الثمينة لطفله، واصفا ما حدث بأنه "ذكرى فريدة من نوعها ورائعة".

HERMOSO RECUERDO DE BAROVERO CON MESSI EN EL MUNDIAL DE CLUBES 2015 🫶🏼🐐 "Mi hijo tenía 10 años, y como todo niño, lo miraba a Messi y me dijo: ‘Atajale una pelota así me cumplís mi sueño’. Cuando le atajo esa pelota, le digo cuando él me viene a levantar, que le había cumplido… pic.twitter.com/ddt9FWjWUl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 6, 2024

وأعلن باروفيرو اعتزاله كرة القدم مؤخرا بعد نهاية عقده مع فريق بانفيلد، وقد دافع خلال مسيرته عن أندية أرجنتينية ومكسيكية عدة، أبرزها ريفر بليت بين عامي 2012 و2016، وخاض تجربة قصيرة في إسبانيا.

ففي الأرجنتين لعب لأندية فيلز سارسفيلد وهوراكان وأتلتيكو رافاييلا بالإضافة لريفر بليت وبانفيلد، أما في المكسيك فدافع عن ألوان أندية مونتيري ونيكاكسا وبورغوس وأتلتيكو سان لويس.

وبين عام 2020 و2021 خاض تجربة احترافية ووحيدة في أوروبا، بعدما انضم لنادي بورغوس الإسباني، في دوري الدرجة الثانية.