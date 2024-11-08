كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية -الجمعة- عن تفاصيل التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2024 الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة وفق خبراء ومحللين.

وفاز الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بالكرة الذهبية التي تمنحها "فرانس فوتبول" بعد تفوقه على البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني وزميليه الإنجليزي جود بيلينغهام والإسباني داني كارفخال.

وأعلنت الصحيفة الفرنسية أن لاعبي كرة القدم العشرة الذين اختارهم كل من الصحفيين الـ99 حصلوا على 15، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2 ونقطة واحدة على التوالي.

وحصل لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي على 1170 صوتا بفارق 41 صوتا عن فينيسيوس الذي حصل على 1129 صوتا.

ولم تشارك سوريا في التصويت من بين أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

Détail des votes du Ballon d'Or 2024 : seulement 41 points séparent Rodri et Vinicius Jr. Avant la diffusion du détail des votes de tous les jurés, pays par pays et pour tous les trophées, à retrouver dans France Football ce samedi en kiosque ainsi que sur le site et l'appli… pic.twitter.com/z1IT8N6Q4r — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 8, 2024

وقالت الصحيفة إن هناك 5 مصوتين لم يدرجوا رودري ضمن قائمة أول 10 لاعبين في العالم بينما استبعد فينيسيوس من طرف 3 صحفيين.

وبعيدا عن الفارق بين رودري وفينيسيوس، أشارت الصحيفة إلى أن هناك 7 لاعبين، تم التصويت لهم مرة واحدة على الأقل في المركز الأول في الترتيب، وهم: جود بيلينغهام (5 مرات)، داني كارفاخال (4 مرات) وتوني كروس (مرتين) وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ولاوتارو مارتينيز وأديمولا لوكمان لوكمان (مرة واحدة).

وأوضح رودري البالغ من العمر 28 عاما بعد فوزه بالجائزة المرموقة: "اليوم ليس انتصارا بالنسبة لي، إنه انتصار لكرة القدم الإسبانية، والعديد من اللاعبين الذين لم يفوزوا بجائزة الكرة الذهبية رغم أنهم كانوا يستحقونها، مثل إنييستا وتشافي وإيكر كاسياس وبوسكيتس".

وحقق الإسباني العام الماضي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق خلال 135 عاما في كرة القدم الإنجليزية.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2024:

1. رودري (إسبانيا، مانشستر سيتي): 1170 نقطة.

2. فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد): 1129 نقطة.

3. جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد): 917 نقطة.

4. داني كارفاخال (إسبانيا، ريال مدريد): 550 نقطة.

5. إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي): 432 نقطة.

6. كيليان مبابي (فرنسا، باريس سان جيرمان): 420 نقطة.

7. لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر ميلان): 402 نقطة.

8. لامين جمال (إسبانيا، برشلونة): 383 نقطة.

9. توني كروس (ألمانيا، ريال مدريد): 291 نقطة.

10. هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ): 201 نقطة.

11. فيل فودين (إنجلترا، مانشستر سيتي): 157 نقطة.

12. فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن): 101 نقطة.

13. داني أولمو (إسبانيا، لايبزيغ): 86 نقطة.

14. أديمولا لوكمان (نيجيريا، أتالانتا بيرغامو): 82 نقطة.

15. نيكو وليامز (إسبانيا، أتلتيك بلباو): 73 نقطة.

16. غرانيت تشاكا (سويسرا، ليفركوزن): 60 نقطة.

17. فيديريكو فالفيردي (أوروغواي، ريال مدريد): 58 نقطة.

18. إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا): 28 نقطة.

19. مارتن أوديغارد (النرويج، أرسنال): 16 نقطة.

20. هاكان تشالهانوغلو (تركيا، إنتر ميلان): 15 نقطة.

21. بوكايو ساكا (إنجلترا، أرسنال): 14 نقطة.

22. أنطونيو روديغر (ألمانيا، ريال مدريد): 13 نقطة.

23. روبن دياز (البرتغال، مانشستر سيتي): 8 نقاط.

24. وليام صاليبا (فرنسا، أرسنال): 8 نقاط.

25. كول بالمر (إنجلترا، مانشستر سيتي ، تشلسي): 7 نقاط.

26. ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال): 5 نقاط.

27. فيتينها (البرتغال، باريس سان جيرمان): 5 نقاط.

28. أليخاندرو غريمالدو (إسبانيا، ليفركوزن): نقطتان.

29. أرتيم دوفبيك (أوكرانيا ، دنيبرو 1، جيرونا): من دون نقاط.

29. ماتس هوملز (ألمانيا، دورتموند): من دون نقاط.