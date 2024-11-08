بينهم نجم مغربي.. قائمة أغلى 20 لاعبا شابا في العالم

تصدر الإسباني لامين جمال نجم برشلونة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم الشباب تحت 21 سنة في العالم بقيمة سوقية ضخمة، وذلك بسبب تألقه مع فريقه ومنتخب بلاده رغم أنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة من 20 لاعبا، أعمارهم تحت 21 عاما، هم الأعلى قيمة سوقية في العالم، وضمت 3 من برشلونة واثنين من ريال مدريد، واسما عربيا.

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ويحتل جمال المركز الخامس بين اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم بشكل عام، وبات كذلك أغلى لاعب إسباني في تاريخ كرة القدم، والأغلى في التاريخ بسنه.

وحصد جمال مؤخرا جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما (جائزة كوبا)، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024، الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

كما حل اللاعب المتألق في المركز الثامن على صعيد الكرة الذهبية، التي حصدها زميله في المنتخب الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي متفوقا على البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل/نيسان 2023 ضد ريال بيتيس، حطم جمال عديدا من الأرقام القياسية، وخاض تلك المباراة بعمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.

كما بات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).

وتاليا قائمة أعلى 20 لاعبا في العالم تحت 21 عاما، من حيث القيمة السوقية، حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية: