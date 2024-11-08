بينهم نجم مغربي.. قائمة أغلى 20 لاعبا شابا في العالم
تصدر الإسباني لامين جمال نجم برشلونة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم الشباب تحت 21 سنة في العالم بقيمة سوقية ضخمة، وذلك بسبب تألقه مع فريقه ومنتخب بلاده رغم أنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط.
وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة من 20 لاعبا، أعمارهم تحت 21 عاما، هم الأعلى قيمة سوقية في العالم، وضمت 3 من برشلونة واثنين من ريال مدريد، واسما عربيا.
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ويحتل جمال المركز الخامس بين اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم بشكل عام، وبات كذلك أغلى لاعب إسباني في تاريخ كرة القدم، والأغلى في التاريخ بسنه.
Exclusive @CIES_Football rankings of 🔝 estimated transfer values for U2⃣1⃣ players 🌐
🥇 #LamineYamal 🇪🇸 €180.9m
🥈 #AlejandroGarnacho 🇦🇷 €114.8m
🥉 #WarrenZaireEmery 🇫🇷 €109.0m
Top 💯 👉 https://t.co/uFKxNxPNdi pic.twitter.com/n1MKWMb2Jf
— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 6, 2024
وحصد جمال مؤخرا جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما (جائزة كوبا)، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024، الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
كما حل اللاعب المتألق في المركز الثامن على صعيد الكرة الذهبية، التي حصدها زميله في المنتخب الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي متفوقا على البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل/نيسان 2023 ضد ريال بيتيس، حطم جمال عديدا من الأرقام القياسية، وخاض تلك المباراة بعمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.
كما بات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).
وتاليا قائمة أعلى 20 لاعبا في العالم تحت 21 عاما، من حيث القيمة السوقية، حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية:
- الإسباني لامين جمال (برشلونة الإسباني) 180.9 مليون يورو.
- الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 114.8 مليون يورو.
- الفرنسي وارن زائير إيمري (سان جيرمان الفرنسي) 109 ملايين يورو.
- البرازيلي سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) 101 مليون يورو.
- البرتغالي جواو نيفيز (سان جيرمان الفرنسي) 99.8 مليون يورو.
- البرازيلي إندريك فيليبي (ريال مدريد الإسباني) 97.7 مليون يورو.
- الإنجليزي ريكو لويس (مانشستر سيتي الإنجليزي) 87.2 مليون يورو.
- التركي أردا غولر (ريال مدريد الإسباني) 76.7 مليون يورو.
- الإنجليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 74.8 مليون يورو.
- التركي كنان يلديز (يوفنتوس الإيطالي) 72.3 مليون يورو.
- الإسباني سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي) 50.8 مليون يورو.
- الإسباني باو كوبارسي (برشلونة الإسباني) 50.7 مليون يورو.
- الإسباني غافي (برشلونة الإسباني) 46.8 مليون يورو.
- البرازيلي فيتور روكي (ريال بيتيس الإسباني) 43.1 مليون يورو.
- الأيسلندي أوري أوسكارسون (ريال سوسيداد الإسباني) 36 مليون يورو.
- المغربي إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) 24.9 مليون يورو.
- الأرجنتيني فالنتين باركو (إشبيلية الإسباني) 19.8 مليون يورو.
- الإسباني كريستيان موسكيرا (فالنسيا الإسباني) 19.6 مليون يورو.
- الكولومبي ياسر أسبريلا (جيرونا الإسباني) 19 مليون يورو.
- السويدي فيليوت سفيدبيرغ (سلتا فيغو الإسباني) 17.3 مليون يورو.