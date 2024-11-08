أنشيلوتي ينتظر رد فعل إيجابيا من لاعبيه ضد أوساسونا

يتطلع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى رد فعل إيجابي من لاعبيه بعد الخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة في الدوري، وميلان في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريقه منافسه أوساسونا في المسابقة المحلية غدا السبت.

وخاض ريال مباراة أخرى على ملعبه، بعد هزيمته القاسية صفر-4 أمام برشلونة، وخسر 1-3 أمام ميلان في مباراة كشفت ضعف دفاع بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وافتقاده للفاعلية الهجومية.

ويحتل فريق المدرب أنشيلوتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "أوساسونا يقدم أداء جيدا للغاية ويلعب كرة قدم بشجاعة ويحتل مركزا جيدا في جدول الترتيب. نرى أن مباراة الغد فرصة عظيمة للعودة للمسار الصحيح في هذه اللحظة، وهو أمر صعب بالتأكيد. ولدينا فرصة للعودة لأفضل مستوياتنا".

وأضاف "قمنا بتحليل الموقف. نعتقد أننا وجدنا الحل، ولكن يجب أن نراه على أرض الواقع. نرغب في رؤية نسخة مختلفة غدا. أرى الفريق في حالة اتحاد وتحفز ووعي. لكن يتعين علينا الانتظار حتى مباراة الغد لنرى ما إذا كنا سنتصرف بالطريقة الصحيحة".

ثقة في مبابي

وأعرب المدرب الإيطالي عن ثقته في قدرة المهاجم كيليان مبابي (25 عاما) على العودة لأفضل مستوياته.

ويلعب مبابي -الذي انضم لريال قادما من باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران الماضي- دورا محوريا في ريال أكثر مما اعتاد عليه بالنادي الفرنسي، وسجل هدفا واحدا فقط في آخر 6 مباريات بكافة المسابقات.

وخرج قائد منتخب فرنسا أيضا، أمس، من تشكيلة منتخب بلاده لمباراتي إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الشهر الجاري، لتمتد فترة غيابه عن المنتخب الوطني 4 مباريات.

وقال أنشيلوتي "إنه يتدرب بشكل جيد، ويمر بلحظة صعبة.. مثل كل واحد منا. ومثلنا جميعا، عليه أن يفكر في أن هذه فرصة، وإذا كان ذكيا فإنه يستطيع استغلالها، لكن الأمر يتطلب المزيد من التركيز".

وأضاف "إنها مجموعة قوية ولديها الحافز إضافة إلى أننا في أكبر أندية العالم. هذا هو أفضل مكان لتجاوز الأوقات الصعبة. وأنا مقتنع بأننا سننجح".