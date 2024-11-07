شاهد.. فوز كبير لبرشلونة وخسارة سان جيرمان وأرسنال أمام أتلتيكو وإنتر ميلان

تواصلت النتائج المثيرة بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز كبير لبرشلونة وخسارة أرسنال أمام إنتر ميلان وسان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد، كما فاز بايرن ميونخ على بنفيكا.

وعلى ملعب سان سيرو، واصل هاكان شالهان أوغلو سجله الرائع في ركلات الجزاء، إذ نفذ ركلة جزاء بنجاح قاد بها إنتر ميلان للفوز 1-صفر على أرسنال اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة للبطولة الأوروبية الكبيرة.

ولم تهتز شباك أي من الفريقين في الجولات الثلاث الأولى بالبطولة، لكن دفاع أرسنال تعرض للاختراق أخيرا في نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم وتم احتساب لمسة يد ضد ميكل ميرينو.

وتقدم شالهان أوغلو لتنفيذ الركلة بنجاح، ليهز الشباك بذلك من جميع ركلات الجزاء 19 التي نفذها في كل المسابقات منذ انضمامه إلى إنتر.

وفرض أرسنال حصارا على إنتر خلال الشوط الثاني لكن يان زومر حارس الفريق الإيطالي تصدى لمحاولة خطيرة من كاي هافرتس الذي أهدر فرصة أخرى، وبعدها دافع إنتر بشكل رائع لينهي المباراة فائزا ويرفع رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات.

وتجمد رصيد أرسنال الذي يدربه ميكل أرتيتا عند سبع نقاط، ويوجد خارج المراكز الثمانية الـأولى المؤهلة لأدوار خروج المغلوب.

سان جيرمان يخسر أمام أتلتيكو مدريد

استمرت نتائج باريس سان جيرمان المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لخسارة في اللحظات الأخيرة 2-1 من ضيفه أتلتيكو مدريد ليبتعد متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي عن المراكز المؤهلة للدور التالي.

وتقدم سان جيرمان بهدف وارين زايري-إيمري مبكرا لكن ناويل مولينا ألغى تقدم صاحب الأرض في الشوط الأول في مباراة مخيبة للآمال لحد كبير في ملعب بارك دي برينس انتهت بتسجيل أنخيل كوريا لهدف فوز أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعد مرور أربع مباريات من مرحلة الدوري، جمع باريس سان جيرمان أربع نقاط في المركز 25 من 36 فريقا، بينما رفع أتلتيكو مدريد آماله في التقدم بحصوله على النقطة السادسة.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن ميونخ ثم على ريد بول سالزبورغ، فيما يلعب أتلتيكو مدريد خارج أرضه ضد سبارتا براغ ثم يستضيف سلوفان براتيسلافا.

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز كبير

سجل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفا في كل شوط ليساعد برشلونة المتألق في الفوز 5-2 على النجم الأحمر الصربي.

وافتتح المدافع إينيغو مارتينيز التسجيل بضربة رأس من مسافة قريبة مستغلا ركلة حرة نفذها رافينيا في الدقيقة 13، لكن سيلاس تفوق على مصيدة التسلل وأدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة بعد 14 دقيقة.

لكن ليفاندوفسكي استغل كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر تسديدة من رافينيا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل أن يعزز تقدم برشلونة بعد ثماني دقائق من الاستراحة مستغلا عرضية جول كوندي.

كما لعب الظهير الفرنسي تمريرتين حاسمتين سجل منهما رافينيا وفيرمين لوبيز قبل أن يقلص البديل ميلسون الفارق لصالح رد ستار في الدقيقة 84.

بهذا الفوز يرتقي برشلونة إلى المركز السادس ضمن 36 فريقا بدوري الأبطال بتسع نقاط ويقبع النجم الأحمر في المركز قبل الأخير دون نقاط من أربع مباريات.

بايرن يفوز على بنفيكا

سجل جمال موسيالا هدفا من ضربة رأس في الشوط الثاني ليمنح بايرن ميونخ الفوز 1-صفر على بنفيكا ليتعافى من هزيمتين متتاليتين في البطولة.

ومنح لاعب الوسط الألماني التقدم لبايرن في الدقيقة 67 بضربة رأس من مدى قريب، في مباراة سيطر فيها صاحب الأرض على المباراة وأهدر العديد من الفرص.

ورفع بايرن رصيده إلى ست نقاط بعد أربع مباريات ليحتل المركز 17 ليتساوى مع بنفيكا، الذي لم يشكل خطورة هجومية، في المركز 19.

وتحول شكل البطولة الأوروبية الأبرز للأندية هذا الموسم من دور المجموعات إلى مرحلة الدوري بخوض 36 فريقا لثماني مباريات لكل منهم، مع تقدم الفرق الثمانية الأوائل في الترتيب مباشرة إلى الدور التالي بينما تلعب الفرق الستة عشر التالية في الترتيب دور فاصل من مباراتين للتقدم في البطولة.