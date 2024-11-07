موعد مباراة النصر ضد الرياض بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد مضيفه الرياض في الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الجمعة الثامن من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وتبدأ الثامنة مساء حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض

SSC EXTRA 2 SD (تعليق عيسى الزدجالي)

SSC EXTRA 2 HD (تعليق مشاري القرني)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق النصر في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ47 انتصارا مقابل 18 للرياض، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد مع النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة خلف الاتحاد (الثاني) بـ5 نقاط.

ويأتي الرياض سادسا بـ14 نقطة، ويأمل في تحصيل أي نقاط أمام النصر للتقدم بجدول الترتيب.