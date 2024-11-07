هجوم ريال مدريد اللامع يواصل التعثر قبل مواجهة أوساسونا

يسعى ريال مدريد إلى استعادة قوته الهجومية عندما يستضيف أوساسونا في الدوري الإسباني السبت المقبل، إذ يتطلع لتجنب مزيد من التراجع عن برشلونة المتصدر في وقت مبكر من الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني وله 24 نقطة من 11 مباراة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي خاض مباراة واحدة أكثر من حامل اللقب.

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وخسر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 4-صفر أمام برشلونة في الدوري قبل الخسارة 3-1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، ليخسر مباراتين متتاليتين على أرضه بعد استقبال 3 أهداف على الأقل للمرة الأولى منذ مايو/أيار.

ورغم الهزائم فإن القلق الحقيقي، للفريق الذي يعد من أكثر الفرق الهجومية في العالم، كان مصدره الافتقار إلى التجانس بين لاعبي الهجوم، إذ بدا فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينغهام بلا خطورة هجومية وكأنهم يلعبون بأنماط فردية.

ويتمركز مبابي، المنضم من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في قلب الهجوم بشكل أكبر مما اعتاده في الفريق الفرنسي وسجل هدفا واحدا فقط في آخر 6 مباريات خاضها في كل المسابقات.

وعانى بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، الذي كان لاعبا رئيسيا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد ابتعاده عن خط الهجوم ولم يسجل أي هدف حتى الآن هذا الموسم.

وبعد الهزيمة أمام ميلان، أبلغ أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الصحفيين أن الفوز على ضيفه أوساسونا قد يساعد فريقه على العودة إلى المسار الصحيح.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "هناك فترات صعبة كل عام، عندما يتعين عليك القتال والنضال والتفكير في الأشياء. الأمر غير المعتاد هو أن هذا الفريق كان في حالة رائعة، ثم تراجع مستواه بسرعة كبيرة في المباريات الأخيرة".

وتابع "هذا جزء لا يتجزأ من كرة القدم، ولكن الشيء الجيد هو أن لديك الفرصة للرد بسرعة، ولدينا مباراة أخرى على أرضنا حتى نتمكن من العودة إلى الفريق الذي كنا عليه العام الماضي".

لكن الفوز على أوساسونا لن يكون بالمهمة السهلة، إذ إن "خامس الترتيب" هو أحد فريقين اثنين فقط هذا الموسم نجحا في الفوز على برشلونة.

وفي حال الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو في وقت مبكر السبت المقبل، سيتمكن ريال مدريد من تقليص الفارق مع برشلونة إلى 6 نقاط، على الأقل حتى يوم الأحد، عندما يحل صاحب الصدارة ضيفا على ريال سوسيداد.

ويتطلع برشلونة، أفضل خط هجوم في الدوري وله 40 هدفا، إلى تعزيز سجله التهديفي أمام سوسيداد الذي لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات على أرضه في كل المسابقات.

وسجل الفريق الكتالوني 3 أهداف أو أكثر في آخر 7 مباريات، ونجح فريق المدرب هانز فليك في تسجيل 55 هدفا في جميع المسابقات وهي الحصيلة التهديفية الأعلى له بعد 16 مباراة.

ويقود هذا السجل التهديفي الرائع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما) الذي سجل هدفين أمام "النجم الأحمر" بلغراد أمس الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم.

ويسعى أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب، الذي حقق للتو فوزا لا ينسى على مضيفه العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في جميع المسابقات عندما يحل ضيفا على ريال مايوركا الأحد المقبل.

وتم تأجيل مباراة فالنسيا متذيل الترتيب مع إسبانيول بعد السيول المدمرة في شرق إسبانيا التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.