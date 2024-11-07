شاهد.. غلطة سراي يسقط توتنهام ومرموش يواصل تألقه في ليلة الأهداف الرائعة

مُنيَ توتنهام الإنجليزي بخسارته الأولى على يد غلطة سراي التركي 2-3، اليوم الخميس، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويدين الفريق التركي للهدّاف النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل الهدفين الثاني والثالث (الدقيقة 31 و39)، بعدما تقدم بفضل يونس أكغون (الدقيقة 6) وعادل ويل لانكشير (الدقيقة 18) قبل أن يُطرد لاحقا (الدقيقة 60)، في حين ذلّل البديل دومينيك سولانكي النتيجة (الدقيقة 69).

وكان توتنهام يتشارك الصدارة مع لاتسيو الإيطالي وأندرلخت البلجيكي قبل مباراتيهما لاحقا، بعدما جمع 9 نقاط من أول 3 مباريات.

وتأتي الخسارة بعد فوزين لافتين، الأول على مانشستر سيتي 2-1 في كأس الرابطة، والثاني على أستون فيلا 4-1 في الدوري.

في المقابل، واصل غلطة سراي سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 5 في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الثالث في المسابقة مرتقيا إلى الصدارة مؤقتا.

افتتح أكغون التسجيل بطريقة رائعة، بعدما سدد كرة صاروخية "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (الدقيقة 6).

⚽️🥅 هدف لا تشاهده كل يوم !!! 🚀 تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من يونس أكغون يهدي التقدم لغلطة سراي #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/CSOOg84KbU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2024

وعادل الشاب لانكشير من داخل منطقة الجزاء متابعا تمريرة من الويلزي برينان جونسون (الدقيقة 18).

توتنهام يدرك التعادل سريعاً عن طريق لاعبه الشاب ابن الـ19 عاماً ويل لانكشير#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/X0cG68RBuJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2024

وأعطى أوسيمهن التقدم للفريق التركي مجددا بتسديدة مركّزة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة ذكية من البلجيكي دريس مرتنز (الدقيقة 31) الذي صنع الثالث أيضا بعرضية تابعها النيجيري بنجاح (الدقيقة 39).

وبدأ الأسترالي بوستيكوغلو بالدفع باللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني، لكنه تعرضه لضربة جديدة بطرد لانكشير ببطاقة صفراء ثانية (الدقيقة 60).

وتمكن البديل سونلانكي من تذليل الفارق بتسديدة رائعة بكعب القدم بعد عرضية من الإسباني بيدرو بورو (الدقيقة 69).

😮⚽️ هدف جميل من مهاجم توتنهام سولانكي يقلص النتيجة أمام غلطة سراي #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/cPWuLF0ALW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2024

ودخل المغربي حكيم زياش المستبعد من تشكيلة وليد الركراكي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية (الدقيقة 73)، بهدف تأمين الرابع، إلا أن فريقه اكتفى بالأهداف التي سجلها.

عمر مرموش يواصل التألق

وتابع المصري عمر مرموش تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم وسجل في الدقيقة 53 هدفه الـ13 في 15 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وقاد أنتراخت فرانفكورت الألماني إلى الفوز على ضيفه سلافيا براغ الصربي 1-0.

المصري عمر مرموش يضع فرانكفورت في المقدمة 🔥🔥🔥#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/p7oTW6ZiDy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2024

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 10 نقاط تماما مثل أتلتيك بلباو الإسباني الفائز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1.

وأنقذ نيس الفرنسي نفسه من الخسارة أمام ضيفه تويتني الهولندي، وفرض عليه التعادل 2-2 على الرغم من أنه لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 70، قبل طرد لاعب من توينتي أيضا بعدها بـ20 دقيقة.

وحقق قره باغ الأذربيجاني فوزه الأول على مضيفه بودو غليمت النرويجي بهدف نظيف، كما تغلب "إف سي إس بي" الروماني على ميدتيلاند الدانماركي بهدفين من دون رد.

وتعادل أولمبياكوس اليوناني مع رينجرز الأسكتلندي 1-1 وإلفسبورغ السويدي مع براغا البرتغالي بالنتيجة عينها.

تعادل مخيب لروما

وواصل روما الإيطالي نتائجه المخيبة، إذ سقط في فخ التعادل مع مضيفه سان جيلواز البلجيكي 1-1.

ورفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى 5 نقاط مقابل نقطتين فقط لمضيفه.

وبعدما افتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل في الدقيقة 62، عادل الأرجنتيني كيفن ماك أليستر (الدقيقة 77).