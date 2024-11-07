إصابات نيمار الزجاجي خلال مسيرته الكروية

أعلن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين أن لاعبه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب نحو 6 أسابيع بعد إصابته أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الهلال عبر منصة إكس: "أوضحت الأشعة إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع".

وكانت تلك ثاني مباراة يلعبها نيمار منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي غيبته عن الملاعب 396 يوما قبل أن ينتكس مجددا.

ويملك نيمار الملقب بـ"الزجاجي" سجلا حافلا بالإصابات حيث تعرض إلى 39 إصابة، غاب بسببها عن 230 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان أكثرمن 700 يوم (2017-2023)، بينما غاب في 147 يوما خلال 4 أعوام قضاها في صفوف برشلونة.

وتعرض نيمار منذ موسم 2013-2014 لجميع أنواع الإصابات، من الرباط الصليبي والكاحل إلى العمود الفقري، إلى تمزق الألياف ومشاكل عضلية وكسر في مشط القدم.

فيما يلي تاريخ ومدة غياب نيمار بسبب الإصابات خلال مسيرته الكروية منذ موسم 2013-2014: