فليك يعتذر لليفاندوفسكي بعد حرمانه من هدفه الـ100 بأبطال أوروبا

بعد أن سجل ثنائية خلال فوز برشلونة الكبير على النجم الأحمر (5-2)، بات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على بعد هدف واحد من الوصول لـ100 هدف في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقة 43 و53 ليرفع رصيده إلى 99 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب الألماني لم يكن على علم بذلك عندما قرر استبداله في الدقيقة 79 بالشاب باو فيكتور (22 عاما) ليحرمه من الوصول إلى هدفه الـ100.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لو كنت أعرف ذلك من قبل، ربما لم أكن لأستبدله، إنه خطئي ولكن علينا أيضًا أن نفكر في المباراة التالية. لقد سجل اليوم هدفين مهمين، خاصة الهدف الأول الذي منحنا التقدم 2-1. لقد كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف "أليس من الأفضل أن يصل للهدف الـ100 في ملعبنا؟ بصراحة، لا أفكر في هذه الأمور. نحن بحاجة للاعبين في أفضل حالتهم. سنلعب مرة أخرى يوم الأحد".

Robert Lewandowski needs just one goal to enter the exclusive Champions League 100 club ⏳💯 pic.twitter.com/udH2Lq6U2m

— OneFootball (@OneFootball) November 7, 2024