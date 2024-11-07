مصيدة التسلل الاستثنائية التي نصبها برشلونة لخصومه

يعود الفضل في الجزء الأكبر من الانتصارات المتتالية لفريق برشلونة هذا الموسم إلى مصيدة التسلل الاستثنائية والناجحة التي اعتمدها مدربه الألماني هانسي فليك.

وخلال فوزه الكاسح أمس على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا، وقع لاعبو الفريق الصربي 9 مرات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيدري: صرامة فليك سرّ تألق برشلونة list 2 of 2 بنزيمة يكشف أسباب معاناة مبابي مع ريال مدريد end of list

وفي الفوز على إسبانيول 3-1 الأحد الماضي في الدوري الإسباني كرر فليك اللعب بدفاع متقدم مع مصيدة تسلل محكمة كما حدث خلال الفوز 4-0 على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

وصرح فليك عقب المباراة بالقول "إنها فلسفتنا، هذا جزء من اللعبة، وكذلك تدخل حكم الفيديو".

ESPANYOL'S GOAL HAS BEEN DISALLOWED DUE TO OFFSIDE, BARCELONA ARE THE KINGS OF OFFSIDE TRAPS!#BARESP #MUNCHE pic.twitter.com/PRx9Mwonc6 — 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 (@Sportnewslivee) November 3, 2024

ونشر نادي برشلونة على موقعه الإلكتروني أن خط التسلل الذي ينفذه المدافعون يمثل صداعا لجميع الفرق التي واجهت حتى الآن فريق هانسي فليك على بعد 50 مترا أمام حارس المرمى.

وأضاف أن المنافسين "أصابهم اليأس من التنفيذ المثالي لإينييغو مارتينيز وباو كوبارسي ورفاقهما لخطة التسلل".

صحيح أن برشلونة يخاطر كثيرا بسبب تقدم دفاعه، لكن حتى الآن أتت طريقة اللعب هذه بنتائج جيدة.

وبغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة (50 في 15 مباراة في جميع المسابقات)، فإن الفريق يظهر صلابة في الدفاع.

وحذر فليك قبل مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد "إنه جزء من اللعبة، هذه هي الطريقة التي نلعب بها. لن نغيرها".

لقد حول فريق برشلونة الأمر إلى عمل فني، بينما يستمر "فخ" فليك في وضع المنافسين تحت السيطرة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إحصائية تشير إلى أن فليك نصب مصيدة التسلل لمنافسي البرسا 102 مرة هذا الموسم، وتسببت في إلغاء 11 هدفا قبل مباراة إسبانيول حيث نجح الفريق الكتالوني في الإيقاع بإسبانيول في مناسبتين.

في ما يلي الأهداف الملغاة بسبب مصيدة التسلل التي نفذها برشلونة:

أمام فياريال: (3 أهداف).

(3 أهداف). أمام إشبيلية: (هدف واحد).

(هدف واحد). أ مام ديبورتيفو ألافيس: (هدفان).

(هدفان). أمام ريال مدريد: (هدفان).

(هدفان). أمام إسبانيول: (هدفان).

في دوري أبطال أوروبا: