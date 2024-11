مصيدة التسلل الاستثنائية التي نصبها برشلونة لخصومه

يعود الفضل في الجزء الأكبر من الانتصارات المتتالية لفريق برشلونة هذا الموسم إلى مصيدة التسلل الاستثنائية والناجحة التي اعتمدها مدربه الألماني هانسي فليك.

وخلال فوزه الكاسح أمس على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا، وقع لاعبو الفريق الصربي 9 مرات.

وفي الفوز على إسبانيول 3-1 الأحد الماضي في الدوري الإسباني كرر فليك اللعب بدفاع متقدم مع مصيدة تسلل محكمة كما حدث خلال الفوز 4-0 على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

وصرح فليك عقب المباراة بالقول "إنها فلسفتنا، هذا جزء من اللعبة، وكذلك تدخل حكم الفيديو".

ESPANYOL'S GOAL HAS BEEN DISALLOWED DUE TO OFFSIDE, BARCELONA ARE THE KINGS OF OFFSIDE TRAPS!#BARESP #MUNCHE pic.twitter.com/PRx9Mwonc6

— 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 (@Sportnewslivee) November 3, 2024