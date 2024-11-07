شاهد.. ركلة جزاء "غبية" وغريبة في دوري أبطال أوروبا

تسبب خطأ غريب في حرمان أستون فيلا الإنجليزي من مواصلة انطلاقته المثالية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال لقائه مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وحقق بروج انتصارا ثمينا على أستون فيلا بهدف نظيف -أمس الأربعاء- في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، ليحقق فوزه الثاني في مسيرته بالبطولة، ويلحق الخسارة الأولى بأستون فيلا الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى.

ويدين كلوب بروج بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه هانز فاناكين الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء، في حين عجز لاعبو أستون فيلا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كلوب بروج إلى 6 نقاط في المركز الـ20 مؤقتا إلى حين انتهاء بقية مباريات تلك الجولة، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتا.

وكان أستون فيلا -الذي يستعد لملاقاة مضيفه ليفربول في المرحلة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع القادم- فاز في مبارياته الثلاث الأولى بدوري الأبطال على مضيفه يونغ بويز السويسري وضيفيه بايرن ميونخ الألماني وبولونيا الإيطالي.

لقطة غير متوقعة من مدافع أستون فيلا 😱 😅🥅 مينغز يتسبب في ركلة جزاء لصالح كلوب بروج #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/uZXx3vbERb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2024

وعجز الفريقان عن هز الشباك حتى جاءت الدقيقة الـ50 حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبروج، بسبب لمسة يد احتسبها على تايرون مينغز مدافع أستون فيلا، والذي ارتكب خطأ غريبا وغبيا في الوقت نفسه.

وأمسك مينغز الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه بعدما لعب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الكرة من ركلة مرمى، ليقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لمصلحة بروج ترجمها هانز فاناكين هدفا للفريق البلجيكي.

وكان هذا هو الهدف الأول الذي يسكن شباك أستون فيلا بدوري الأبطال هذا الموسم بعدما حافظ على نظافة مرماه في لقاءاته الثلاثة السابقة بالمسابقة.

واستبدل الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا المدافع مينغز من أرض الملعب في الدقيقة الـ66 بعد أن فقد تركيزه عقب خطأه الغريب ليدفع بالإسباني باو توريس بدلا منه.