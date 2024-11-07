يويفا لن يعاقب سان جيرمان بسبب لافتة "فلسطين حرة"

لن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات تأديبية ضد نادي باريس سان جيرمان بعد أن رفع أنصاره لافتة كتب عليها "فلسطين حرة" مساء الأربعاء قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وتم عرض اللافتة -التي تبلغ أبعادها 50 في 20 مترا- في مدرج بملعب بارك دي برانس، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى انتقاد النادي المملوك لقطر.

وقد حظر اليويفا الرسائل السياسية "المستفزة " أو "المهينة" في الملاعب، لكنه قال -الخميس- إن اللافتة لن تؤدي إلى عقوبات محتملة رغم بعض الضجة في فرنسا ومع أن الرسائل السياسية السابقة في المباريات أدت إلى عقوبات.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "لن تكون هناك أي قضية تأديبية لأن اللافتة التي تم رفعها لا يمكن اعتبارها في هذه الحالة استفزازية أو مهينة".

والعام الماضي، تم تغريم سيلتيك الأسكتلندي 17 ألفا و500 يورو (18 ألفا و870 دولارا) بعد أن لوّح مشجعوه بالأعلام الفلسطينية في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء احتجاج جماهير سان جيرمان قبل 8 أيام من مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في باريس، حيث سُمح للمتفرجين بالحضور في ملعب فرنسا.

وخلال الشهر الماضي، قال مسؤولون في شرطة العاصمة الفرنسية إن المباراة "ستكون مفتوحة للجمهور بطبيعة الحال".

وقد أثيرت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المحيطة بهذه المباراة في دولة تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا بالإضافة إلى أكبر عدد من المسلمين.

ولعبت إيطاليا ضد إسرائيل في أوديني وسط إجراءات أمنية مشددة، لكن بلجيكا استضافت مباراة إسرائيل في دبرتسن بالمجر بعد أن قال اتحادها "في بلجيكا، لم تعتبر أي إدارة محلية أنه من الممكن تنظيم مباراة الشياطين الحمر (بلجيكا) على أرضها ضد إسرائيل".

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة إلى مقتل نحو 43 ألفا و400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لأرقام وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

وقد اندلعت حرب الإبادة الإسرائيلية بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإحصاءات إسرائيلية.