قصة صور وجه كوبارسي مدافع برشلونة الملطخ بالدماء

أثارت صورة نشرها نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فزع وصدمة جماهيره، بعدما أظهرت وجه مدافعه الشاب باو كوبارسي ملطخا بالدماء عقب إصابته في مباراة الفريق أمام سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وخرج كوبارسي في الدقيقة 67 من المباراة التي أقيمت في بلغراد لحساب الجولة الرابعة من المسابقة القارية، بعد تدخل عنيف على وجهه من أوروس سبايتش مدافع النجم الأحمر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ترتيب فرق المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 مصيدة التسلل الاستثنائية التي نصبها برشلونة لخصومه end of list

ونشر حساب برشلونة بعد المباراة -التي انتصر فيها الفريق الكتالوني 5-2- صورة أظهرت مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها كوبارسي، إذ كان وجهه ما زال ملطخا بالدماء بفعل الإصابة.

وخضع كوبارسي لعملية سريعة بعد الخروج ومشاركة سيرجي دومينغيز بدلا منه، إذ احتاج الجرح الغائر في وجهه إلى 10 غرزات، تاركا ندبة واضحة قد تحتاج لاحقا إلى عملية تجميلية أخرى.

وعلق حساب برشلونة على الصورة التي ظهر فيها كوبارسي مبتسما "كل شيء من أجل برشلونة"، في إشارة إلى قوة وجدية المدافع الشاب وتحمله للكثير من الألم من أجل الدفاع عن قميص الفريق.

وعلق الآلاف من مشجعي برشلونة على الصورة مبدين تضامنهم وحبهم للاعب البالغ من العمر 17 عاما، ووجهوا الكثير من عبارات الإطراء والثناء على كوبارسي، دون أن يخفي بعضهم فزعهم من قوة الإصابة وتأثيرها الواضح في وجهه.

Pau Cubarsi, ce guerrier catalan pic.twitter.com/904neM7FjS — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 6, 2024

ولم يحسم برشلونة بعد إمكانية مشاركة كوبارسي في مباراته القادمة، والتي ستجمعه بريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، ومن المرجح أن يغيب عنها لضمان تعافيه التام.

وحجز كوبارسي مكانا ثابتا في تشكيلة برشلونة خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، إذ شارك في جميع مباريات الفريق على صعيد الدوري الإسباني ودوري الأبطال (16 مواجهة)، وقدم أداء مميزا.