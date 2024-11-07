موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الهلال (حامل اللقب) عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع غريمه النصر، عندما يستقبل الاتفاق في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتخلف الهلال الثاني حاليا بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بعد فوزه -الخميس- على العروبة بثنائية نظيفة، بينما يحل فريق الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بالمركز رقم 11.

وكانت سلسلة انتصارات الهلال توقفت بعد التعادل في قمة الجمعة الماضية، عندما افتتح النصر التسجيل عبر البرازيلي تاليسكا بالدقيقة الأولى، قبل أن يعادل النتيجة الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش قبل ربع ساعة من نهاية الوقت.

وتعود آخر خسارة للهلال بالدوري إلى مايو/أيار 2023 أمام العدالة 0-2، علما بأنه أحرز لقب الموسم الماضي دون هزيمة، بفوزه في 31 مباراة من أصل 34.

وفي المقابل، يسعى الاتفاق لتحقيق فوزه الأول في 7 مباريات، بعد بداية موفقة في أول 3 جولات حصد خلالها 9 نقاط.

وخَفَّضَ الاتفاق الضغوط قليلا عقب فوزه على القادسية الكويتي بدوري أبطال الخليج للأندية 1-0، بعد الهزيمة في ديربي الشرقية ضد القادسية بالمرحلة الماضية 2-0، لتنهال الانتقادات على جيرارد.

موعد مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة (الثامن من الشهر الجاري) على ملعب المملكة آرينا بالعاصمة الرياض، وتنطلق السادسة إلا ربعا مساء بتوقيت السعودية وقطر والسابعة إلا ربعا (18:45) بتوقيت أبو ظبي.

وينقل البث المباشر للمباراة على القناة التالية:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وهيمن الهلال على المواجهات السابقة بـ77 فوزا مقابل 17 فوزا للاتفاق، بينما حسم التعادل 35 مباراة.