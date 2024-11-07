مبابي يغيب مجددا عن منتخب فرنسا

غاب اسم النجم كيليان مبابي عن تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي ستواجه إسرائيل وإيطاليا يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في دوري الأمم الأوروبية، بحسب ما أعلن المدرب ديدييه ديشان اليوم الخميس.

ويعود إلى تشكيلة "الأزرق" لاعبا الوسط أدريان رابيو ونغولو كانتي بالإضافة إلى المدافع دايو أوباميكانو، بينما استدعي حارس ليل لوكا شوفالييه (23 عاما) للمرة الأولى.

وعن غياب مهاجم ريال عن المواجهتين المقبلتين، أوضح المدرب في تصريح نقله موقع "أر إم سي" الفرنسي أن مبابي أراد أن يأتي "ليس لدي سوى القرارات الصعبة. لقد اتخذت عدة مرات قرارات مهمة وصعبة. خلف كل لاعب، هناك إنسان أيضا. عندما أقوم بإعداد قوائم لمسابقة ما، لا أجعل الناس سعداء فحسب بل مسؤوليتي هي اتخاذ القرارات، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة".

ولا ينوي ديشان شرح غياب مبابي أمام اللاعبين، وقال "أعلم أن هذا سيشغل المجال الإعلامي كثيرا، لكنني لن أخوض في تفسيرات أو أي شيء، لأنني لا أرى هدفا من القيام بذلك".

الغياب الثاني لمبابي عن "الديوك"

وهذه النافذة الثانية على التوالي يغيب فيها مهاجم ريال مدريد الإسباني البالغ 25 عاما، بعد الأخيرة أمام إسرائيل وبلجيكا.

وقد سمح له المنتخب الشهر الماضي بالبقاء مع ريال للتعافي من إصابة بفخذه اليسرى. لكن مهاجم سان جيرمان السابق فاجأ الجميع بالمشاركة أساسيا بعد يومين مع فريقه الملكي.

وتراجع مستوى بطل العالم 2018، فكانت مشاركته محبطة بكأس أوروبا 20204 وبدا شبحا خلال خسارتين قاسيتين لريال، أمام غريمه برشلونة بالدوري المحلي 0-4 ثم ميلان الإيطالي 1-3 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

أما رابيو إحدى ركائز خط الوسط، فلم يلعب مع فرنسا منذ كأس أوروبا. وانتقل متأخرا إلى مرسيليا واعتبره ديشان لا يتمتع بالفورمة المناسبة لحمل ألوان "الزرق".

كما عاد كانتي (لاعب الاتحاد السعودي) بعد غيابه عن آخر مبارتين بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب وسط ريال أوريليان تشواميني بسبب الإصابة في كاحله الأيسر.

وبينما يقدم مستويات لافتة مع ليل، استدعي الحارس شوفالييه، مستفيدا من غياب ألفونس أريولا الذي لم يلعب في المباريات الأخيرة مع وست هام الإنجليزي.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني بالمجموعة الثانية وفي طريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأمم، إذ يحتاج "الديوك" إلى نقطة واحدة فقط أمام إسرائيل وإيطاليا.