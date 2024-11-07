صنع 3 أهداف ضد النجم الأحمر.. كوندي متواضع مع تشافي ونجم مع فليك

فرض الفرنسي جويل كوندي نفسه كأحد أبرز نجوم مباراة فريقه برشلونة الإسباني أمس الأربعاء أمام سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) الصربي، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع الظهير الأيمن المتألق 3 أهداف في الشوط الثاني بفضل عرضياته المتقنة، استفاد منها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإسباني فيرمين لوبيز ليُكملوا خماسية برشلونة على أرض الفريق الصربي.

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ولم يكن تألق كوندي أمس مفاجئا، إذ يقدم مستويات مبهرة منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألماني الجديد لبرشلونة هانزي فليك، وكان عنصرا أساسيا في معظم مباريات الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن سر تألق كوندي تحت قيادة فليك، على عكس ما كان عليه الأمر حين كان تشافي هيرنانديز مدربا للبارسا، إذ كان مستواه وقتها متذبذبا.

اللافت أن كوندي يلعب مع فليك في نفس المركز الظهير الأيمن الذي كان يشغله مع تشافي، رغم أن اللاعب في الأساس قلب دفاع، وحين تعاقد معه برشلونة من إشبيلية، كان يريده قلب دفاع وليس ظهيرا.

وبحسب "ماركا" فإن الاختلاف البسيط بين فليك وتشافي هو أن كوندي طلب منذ البداية من المدرب الألماني إخباره بالمركز الذي سيلعب فيه، كونه يحب تجهيز نفسه والاستعداد بشكل مثالي للمباريات ولهذا يريد معرفة أين سيلعب مسبقا.

وأضافت أن فليك كان واضحا مع لاعبه الفرنسي وأخبره بأنه سيستخدمه ظهير أيمن في كل المباريات، إلا إذا دعت أي ضرورة أو أمر طارئ لإعادته إلى مركز قلب الدفاع.

ولم يخيب كوندي ظن مدربه، وبرز في جميع المباريات التي شارك فيها، وقدم إضافة دفاعية وهجومية بشكل مثالي وقدم العديد من التمريرات الحاسمة، وآخرها أمام النجم الأحمر.

وتقول "ماركا" إن كوندي بدأ يعتاد أكثر على مركزه، وخصوصا في الجانب الهجومي الذي أصبح من بين أبرز سمات اللاعب، الذي كان في السابق يركز جهده أكثر على الشق الدفاعي، إلى درجة أنه بدا كأنه جناحا هجوميا وليس ظهيرا فحسب.

وخلال الشوط الأول من مباراة النجم الأحمر حاول كوندي كثيرا المشاركة في هجمات برشلونة لكنه لم يصنع أي هدف، قبل أن يتألق في الشوط الثاني ويقدم 3 تمريرات حاسمة في غضون 25 دقيقة فقط.

ومنذ بداية الموسم الحالي صنع كوندي 4 أهداف في أول 16 مباراة بالدوري الإسباني ودوري الأبطال، وهو نفس ما فعله طوال الموسم الماضي في 48 مباراة، كما سجل هدفا هذا الموسم مقابل اثنين في الموسم المنصرم.