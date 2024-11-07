دياز وحكيمي ضمن تشكيلة منتخب المغرب واستمرار غياب زياش

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب -اليوم الخميس- تشكيلة مكونة من 26 لاعبا على رأسهم براهيم دياز وأشرف حكيمي لمواجهة الجابون وليسوتو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بينما استمر غياب الجناح حكيم زياش.

ويحل المغرب (مستضيف كأس الأمم) ضيفا على الغابون يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل استضافة ليسوتو بعدها بـ72 ساعة.

واعتمد الركراكي على الأسماء المعتادة في تشكيلته بوجود المدافع حكيمي (سان جيرمان) والجناح دياز (ريال مدريد) الذي غاب عن مواجهتي أفريقيا الوسطي الشهر الماضي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الحارس ياسين بونو (الهلال) وثنائي الوسط سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

واستمر غياب زياش (غلطة سراي) عن التشكيلة للمرة الثانية على التوالي، بينما تم استدعاء أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي لأول مرة.

وبغض النظر عن نتائجه في التصفيات، يتأهل المغرب إلى النهائيات المقررة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي الغابون 🇬🇦 و ليسوتو 🇱🇸 من جهة أخرى يعقد السيد وليد الركراكي يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة السادسة مساء، تليها حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة الأولى. 🚨 Here is our… pic.twitter.com/c52RVLN0vE — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 7, 2024

وجاءت تشكيلة "أسود الأطلس" كالتالي: