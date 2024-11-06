شاهد.. سقوط كبير لريال مدريد وسيتي وفوز ليفربول ودورتموند بدوري أبطال أوروبا

قضى مشجعو كرة القدم سهرة مثيرة يوم الثلاثاء مع مباريات دوري أبطال أوروبا التي شهدت نتائج كبيرة ومفاجآت، أبرزها خسارة ريال مدريد 1-3 على ملعبه أمام ميلان، وخسارة مانشستر سيتي الكبيرة 1-4 أمام سبورتنغ لشبونة.

ميلان يسقط ريال مدريد في البرنابيو

هز مالك تياو وألبارو موراتا وتيجاني ريندرز الشباك ليقودوا ميلان الإيطالي لفوز مفاجئ 3-1 على ريال مدريد الإسباني.

وافتتح بطل أوروبا 7 مرات التسجيل بفضل ضربة رأس من تياو في الدقيقة 12، لكن فينيسيوس جونيور أدرك التعادل بعد 11 دقيقة من ركلة جزاء.

وأعاد موراتا الفريق الضيف إلى المقدمة مستغلا كرة مرتدة من الحارس قبل أن يحوّل ريندرز عرضية من رافائيل لياو إلى داخل الشباك ليكلل هجمة مرتدة سريعة ويختتم التسجيل.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز 17 بين 36 فريقا تنافس في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، متقدما بمركز واحد وبفارق الأهداف أمام ميلان بعد 4 مباريات.

فوز عريض لسبورتنغ على سيتي

قدم سبورتنغ لشبونة أداء رائعا في آخر مباراة لمدربه روبن أموريم على ملعبه بعدما سجل فيكتور جيوكيرس 3 أهداف ليقلب تأخره ويحقق فوزا عريضا 4-1 على مانشستر سيتي، ليواصل الفريق بدايته المذهلة في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق سيتي على متصدر ترتيب الدوري البرتغالي في معظم فترات الشوط الأول، وكان ينبغي أن يتفوق بفارق أكبر من هدف فيل فودن المبكر، لكن جيوكيرس عدل النتيجة قبل الاستراحة.

وتلقى سيتي صدمة مباشرة بعد نهاية الاستراحة عندما اختتم ماكسيميليانو أراوخو هجمة متقنة مباشرة بعد ضربة البداية، قبل أن يضيف جيوكيرس الهدف الثاني لسبورتنغ بعد دقائق من ركلة جزاء.

وحصل إرلينغ هالاند على فرصة لإعادة مانشستر سيتي للمباراة لكنه سدد ركلة جزاء في العارضة قبل أن يحسم جيوكيرس فوز صاحب الأرض من ركلة جزاء أخرى ليطلق السعادة في قلوب جماهير ملعب جوزيه ألفالادي.

ويترك أموريم، الذي سيتولى تدريب مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سبورتنغ في وضع رائع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات. في حين تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الأولى ليتوقف رصيده عند 7 نقاط.

فوز كبير لليفربول على ليفركوزن

سجل لويس دياز ثلاثية لليفربول في الشوط الثاني ليحافظ الفريق الإنجليزي على مسيرته المثالية في دوري أبطال أوروبا بفوزه 4-صفر على باير ليفركوزن الألماني في ملعب أنفيلد.

ويتصدر فريق المدرب أرنه سلوت مؤقتا دوري الأبطال في صورته الجديدة بعدما حقق فوزه الرابع في 4 مباريات.

ويلعب أستون فيلا، الفريق الآخر الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة مع كلوب بروج في مباراته الرابعة، غدا الأربعاء.

وكسر دياز حالة الجمود بشكل رائع في الدقيقة 61 مستغلا تمريرة كيرتس جونز الدقيقة في قلب دفاع ليفركوزن قبل أن يرفع الكرة من فوق الحارس لوكاس هراديتسكي.

وضاعف كودي جاكبو تقدم ليفربول بعد دقيقتين عندما استقبل برأسه تمريرة عرضية رائعة من محمد صلاح في الشباك. وتم إلغاء الهدف في البداية بسبب التسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وسجل دياز هدفه الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية من صلاح قبل أن يكمل ثلاثيته في مرمى هراديتسكي من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مالين يقود دورتموند للفوز

‬سجل البديل دونيل مالين هدفا في الدقيقة 85 ليقود بروسيا دورتموند الألماني للفوز 1-صفر على شتورم جراتس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، ليحقق انتصاره الثالث في 4 مباريات.

وقطع المهاجم الهولندي، الذي نزل بديلا في الدقيقة 67، الكرة في منتصف ملعب المنافس، وتبادل التمريرات مع سيرهو جيراسي قبل أن يطلق تسديدة قوية داخل المنطقة.

وهيمن دورتموند على الكرة في أغلب فترات الشوط الأول، وسنحت له عدة فرص، لكنه لم يتمكن من استغلالها، واقترب جيراسي من هز الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة 28.

وكان الفريق النمساوي، الذي خسر مبارياته الأربع، خطيرا في الهجمات المرتدة.

واقترب ميكا بيريث من التسجيل في الدقيقة 71 من ضربة رأس من مسافة قريبة أخطأت طريقها إلى المرمى، لكن الفريق الألماني هز الشباك ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب.

ليل يفرض التعادل على يوفنتوس

حافظ ليل الفرنسي على هدوئه ليفرض التعادل 1-1 على ضيفه يوفنتوس، ليواصل الفريق الفرنسي مشواره الإيجابي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جوناثان ديفيد لاعب ليل التسجيل في الشوط الأول، لكن دوسان فلاهوفيتش أدرك التعادل للفريق الإيطالي من علامة الجزاء في الشوط الثاني، ليتساوى الفريقان ولكل منهما 7 نقاط من 4 مباريات.

وكان ليل، الذي تغلب على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولتين الماضيتين، تحت الضغط طوال المباراة لكنه صمد، وبفضل تألق الحارس لوكاس شوفالييه حصل على نقطة واحدة.