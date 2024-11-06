مركز مُحرج لريال مدريد بترتيب المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا

لم يقتصر أثر الخسارة القاسية -التي مني بها ريال مدريد أمس الثلاثاء أمام ميلان- على الاحراج الكبير الذي تعرض له الفريق فحسب، بل على مركزه في ترتيب المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، مع الوصول للجولة الرابعة.

وسقط "الملكي" على أرضه وبين جمهوره في ملعب سانتياغو برنابيو أمام "الروسونيري" بنتيجة 1-3، ليتراجع إلى مركز متأخر جدا في البطولة القارية الأم.

ويحتل ريال المركز الـ17 بالترتيب الحالي -قبل ختام الجولة الرابعة- برصيد 6 نقاط، وهو ما لا يؤهل صاحبه إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بل يحتاج خوض مباريات إقصائية للتأهل.

وشكلت الخسارة أمام ميلان ضربة موجعة للريال، خصوصا أنها جاءت مباشرة بعد السقوط المدوي أمام غريمه برشلونة على نفس الملعب برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

وتنتظر الريال في الجولة الخامسة مواجهة صعبة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" ويحتاج فيها "الملكي" للفوز لتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

الترتيب الحالي للفرق التي تحتل المراكز المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

1. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

2. سبورتنغ لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

3. موناكو الفرنسي (10 نقاط)

4. بوروسيا دورتموند الألماني (9 نقاط)

5. أستون فيلا الإنجليزي (9 نقاط)

6. مانشستر سيتي الإنجليزي (7 نقاط)

7. بريست الفرنسي (7 نقاط)

8. إنتر ميلان الإيطالي (7 نقاط)

الترتيب الحالي للفرق التي تحتل مراكز خوض مباريات إقصائية لبلوغ ثمن النهائي:

9. أرسنال الإنجليزي (7 نقاط)

10. يوفنتوس الإيطالي (7 نقاط)

11. باير ليفركوزن الألماني (7 نقاط)

12. ليل الفرنسي (7 نقاط)

13. سليتيك الأسكتلندي (7 نقاط)

14. دينامو زغرب الكرواتي (7 نقاط)

15. برشلونة الإسباني (6 نقاط)

16. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

17. ريال مدريد الإسباني (6 نقاط)

18. ميلان الإيطالي (6 نقاط)

19. فينورد الهولندي (6 نقاط)

20. أتلانتا الإيطالي (5 نقاط)

21. أيندهوفن الهولندي (5 نقاط)

22. شتوتغارت الألماني (4 نقاط)

23. سان جيرمان الفرنسي (4 نقاط)

24. سبارتا براغ التشيكي (4 نقاط)

الترتيب الحالي للفرق التي تحتل مراكز الإقصاء من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا:

25. بايرن ميونخ الألماني (3 نقاط)

26. جيرونا الإسباني (3 نقاط)

27. بروج البلجيكي (3 نقاط)

28. أتلتيكو مدريد الإسباني (3 نقاط)

29. شاختار الأوكراني (نقطة واحدة)

30. بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

31. لايبزيغ الألماني (بدون رصيد)

32. شتورم غراتس النمساوي (بدون رصيد)

33. سرفينا زفيزدا الصربي (بدون رصيد)

34. سالزبورغ النمساوي (بدون رصيد)

35. يونغ بويز السويسري (بدون رصيد)

36. سلوفان براتيسلافا السلوفيني (بدون رصيد)