أنشيلوتي يبحث عن "شيء مفقود" في ريال مدريد

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن فريقه يفتقد شيئا ما، وذلك بعد الخسارة 1-3 أمام ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن "الحقيقة هي ما ترونه على العشب ونحن نفتقد شيئا ما، علينا تصحيح ذلك. ستكون هذه الليلة طويلة جدا وهذا أمر طبيعي".

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وتابع "علينا جميعا التفكير في كيفية تحسين الأمور والعثور مرة أخرى على الصلابة التي امتلكناها لفترة طويلة ونفتقر إليها الآن. استقبلت شباكنا 9 أهداف في المباريات الأخيرة وهذا كثير جدا لفريق بنى قوته على الصلابة".

وأضاف "أتيحت لنا العديد من الفرص لكن النجاح لم يحالفنا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشيء المهم هو السهولة التي يصل بها المنافس إلى الحلول الهجومية. على الصعيد الدفاعي، لا يمكننا أن نكون كما كنا هذه الليلة".

وأردف أنه "في كل عام هناك لحظات صعبة يتعين علينا فيها القتال والنضال والتفكير. الأمر غير الطبيعي هو أن هذا الفريق قدم مستوى جيدا للغاية وتراجع سريعا في المباريات القليلة الأخيرة. هذا جزء من كرة القدم، لكن الجيد في كرة القدم هو أنه يمكنك الرد بسرعة ولدينا مباراة أخرى في ملعبنا قريبا وستكون فرصة لنستعيد ما كنا عليه".

وأكد أنه "يجب علينا جميعا أن نخطو خطوة إلى الأمام معا، والفريق بهذا المعنى متحد ومتماسك. المعاناة توحد أكثر ويمكنك الخروج من اللحظة السيئة في وقت أسرع".

وعند سؤاله عن الأجواء في غرفة خلع الملابس، قال أنشيلوتي إن "الأجواء في غرفة الملابس صحية. الآن هناك كثير من الانتقادات لموقفنا وللتدريبات. علينا تقبل الانتقادات، ولكن علينا أن نكون متأكدين من الواقع وهو أننا لا نقوم بعمل جيد ونريد التحسين لأنه سيكون من الصعب الوصول إلى نهاية الموسم في هذه الظروف".

وأوضح أنه "علينا إصلاح الأمور والدفاع بشكل أفضل لأن هذا هو المفتاح. يجب أن أبحث عن حلول للحصول على فريق أكثر توازنا وصلابة، لكن دون أن أصاب بالجنون عند التغيير. بعض التفاصيل التكتيكية يمكن أن تغير الأمور".

وختم أنشيلوتي "واثقون من أن هذا الفريق سيتحسن وسينافس في جميع المسابقات، كما يفعل دائما".