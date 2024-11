الهلال يريد التعاقد مع محمد صلاح قبل مونديال الأندية

أفادت تقارير صحفية بأن الهلال السعودي يكثف مساعيه مؤخرا من أجل التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح قبل كأس العالم للأندية المقررة في 15 يونيو/حزيران 2025.

وذكرت قناة "تولك سبورت" أن الهلال وضع خططا للتوقيع مع صلاح قبل انطلاق كأس العالم للأندية الموسعة، والتي يشارك فيها بطل الدوري السعودي.

وأضافت القناة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص نافذة الانتقالات الاستثنائية قبل مونديال الأندية، لذا نظريا يمكن محاولة ضم اللاعب في الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن "فيفا" مؤخرا عن فتح فترة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية.

ونظرا لحقيقة أن عقد صلاح ينتهي نهاية يونيو/حزيران المقبل فقد يكون من الصعب على "الزعيم" ترتيب انتقال مجاني في الإطار الزمني المفضل لديهم.

وينتهي عقد صلاح (31 عاما) مع ليفربول نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وارتبط الدولي المصري بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، إذ رفض ليفربول عرضا قيمته 195 مليون دولار الصيف الماضي.

وأشار صلاح في مناسبات عديدة إلى أن موسم 2024-2025 سيكون موسمه الأخير في ليفربول، وبعد تسجيل هدف الفوز للريدز 2-1 أمام برايتون يوم السبت الماضي نشر المهاجم رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب صلاح "قمة الجدول هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، جميع الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية، هذا ما نريده، شكرا على دعمكم الليلة الماضية، بغض النظر عما يحدث لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد".

Top of the table is where this club belongs. Nothing less. All teams win matches but there’s only 1 champion in the end. That’s what we want. Thank you for your support last night. No matter what happens, I will never forget what scoring at Anfield feels like. pic.twitter.com/c2rVHQxjK8

— Mohamed Salah (@MoSalah) November 3, 2024