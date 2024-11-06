رينار يعلن تشكيلة المنتخب السعودي لمباراتي أستراليا وإندونيسيا

أعلن المنتخب السعودي اليوم الأربعاء تشكيلته لمباراتيه المقبلتين أمام أستراليا وإندونيسيا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتحل السعودية ضيفة على أستراليا وإندونيسيا يومي 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على الترتيب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات.

ويخوض المنتخب المباراتين تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينار العائد لتدريب المنتخب قبل أيام بعد أن انفصل الاتحاد السعودي عن المدرب روبرتو مانشيني.

وبعد أن جمع المنتخب 5 نقاط في 4 مباريات بالمرحلة الثالثة من التصفيات، استعان الاتحاد بالمدرب رينار الذي كان قد ترك تدريب السعودية في مارس/آذار 2023 لتدريب منتخب فرنسا للكرة النسائية.

⚪🟢 | إليكم خيارات مدربنا @Herve_Renard_HR لقائمة المنتخب الوطني لمواجهتي أستراليا 🇦🇺 وإندونيسيا 🇮🇩 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 . pic.twitter.com/qQ9ioShyk4 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 6, 2024

وضمت التشكيلة التي أعلنها حساب المنتخب السعودي على منصة إكس: