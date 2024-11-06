ماذا يحدث مع مانشستر سيتي؟

تعهّد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بحلّ مشكلات فريقه الذي تعرّض لخسارة صادمة أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-4 الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتلقى سيتي خسارته الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، بعد خروجه من كأس الرابطة على يد توتنهام 1-2، وخسارته أمام بورنموث بالنتيجة عينها في الدوري.

وتُعدّ الخسارة أمام سبورتينغ الأثقل لسيتي منذ عام 2020، وهي المرة الثانية فقط في عهد غوارديولا التي يتلقى فيها الفريق 3 خسارات متتالية في موسم واحد.

وتأتي أزمة سيتي وسط موجة إصابات طالت لاعبين رئيسيين مثل الإسباني رودري، والبرتغالي روبن دياز، وجون ستونز، وجاك غريليش والبلجيكي كيفين دي بروين الذي شارك بديلا في الدقيقة 85.

وقال غوارديولا "نعاني للتسجيل. نصنع الفرص ونتلقى الأهداف عندما لا يقدّم الخصوم الكثير".

وأشار المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ إلى أن الإصابات ومشكلات الدفاع تركت آثارها على فريقه.

وأضاف "عندما تلعب الكثير من المباريات لا يمكنك الاعتماد على التشكيل نفسه والدفاع نفسه. لدينا هذه المشكلات منذ اليوم الأول، ولكن هذا هو الحال".

وتابع الإسباني "هذه هي كرة القدم. ربما ما اختبرناه في الماضي كان استثناء، أحيانا يمكن أن تخسر. الآن هو الوقت الصعب من حيث النتائج، لكنني أريد أن أكون هنا، أريد القتال وعدم الاستسلام".

بدوره، قال لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إن "الأمر مخيّب للآمال لأننا في وضع مظلم نوعا ما. كل شيء يبدو أنه يسير في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف "حتى عندما نلعب جيدا، لا نستغل الفرص ونتلقى الأهداف بسهولة. يجب أن نتحسن بسرعة وإلا سيكون من الصعب التعافي من هذه الخسارات"، مشيرا إلى الحاجة "لعودة المصابين".