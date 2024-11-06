شاهد.. أفضل لاعب بمونديال 2010 يتحول للتنس ويخوض أول مباراة احترافية

اعتبر نجم منتخب الأوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان بأنه يشعر بـ "الامتياز وليس لديه شيء ليبرهنه" عندما يخوض أولى مبارياته الاحترافية في كرة المضرب (التنس).

ويخوض فورلان مباريات الزوجي في دورة مونتيفيديو ضمن دورات التحدي (تشالنجر) المقررة من 11 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى جانب الأرجنتيني فيديريكو كوريا.

وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني سابقا في مؤتمر صحفي الأربعاء "أستمتع بكرة المضرب مثل ولد صغير وخوض دورة احترافية يجعلني أشعر بالامتياز".

وتابع "لم أتخيل يوما بأن الفرصة ستسنح لي للعب كرة المضرب على المستوى الاحترافي. إنها رياضة أمارسها وتعجبني لكني لست متمرسا فيها كما هي الحال في كرة القدم"، مشيرا إلى أن هدفه "تمضية وقت جيد على أرضية الملعب".

#Deportes 👉🏻 Diego Forlán disputó un torneo de tenis ▪️ Jugó la final y perdió ante Federico Pontarolo por 6-2, 6=2 ➡️ @lucassosa02#NTU pic.twitter.com/RLFcfuUkMi — Unicanal (@Unicanal) August 24, 2024

وختم "أحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لكن من الواضح بالنسبة إلي أني لست في المستوى ذاته للاعبين المحترفين، كما أن فارق السن واضح بيني وبين هؤلاء".

وشهدت مسيرة فورلان تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2003 واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب أفريقيا 2010، كما أحرز الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد عام 2010.