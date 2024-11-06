موعد مباراة برشلونة ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202402:22 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة اليوم الأربعاء (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، على ملعب "راجكو ميتيتش" في صربيا.
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تبدأ المباراة الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني وسرفينا زفيزدا
- beIN Sports HD 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
التقى الفريقان في 5 مباريات سابقة، انتهت 4 منها بفوز برشلونة وواحدة بالتعادل.
يحتل برشلونة المركز العاشر في البطولة بنظامها الجديد برصيد 6 نقاط، ويتأخر ترتيب ميلان إلى المركز الـ33 من دون نقاط.
المصدر : الجزيرة