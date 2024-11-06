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موعد مباراة برشلونة ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

لامين يامال Lamine Yamal برشلونة شريف نداي Cherif Ndiaye سرفينا زفيزدا
شريف نداي مهاجم سرفينا زفيزدا (يسار) ولامين جمال نجم برشلونة (رويترز)
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202402:22 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، على ملعب "راجكو ميتيتش" في صربيا.

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تبدأ المباراة الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني وسرفينا زفيزدا

  • beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 5 مباريات سابقة، انتهت 4 منها بفوز برشلونة وواحدة بالتعادل.

يحتل برشلونة المركز العاشر في البطولة بنظامها الجديد برصيد 6 نقاط، ويتأخر ترتيب ميلان إلى المركز الـ33 من دون نقاط.

المصدر : الجزيرة

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