استقالة مدرب جزائري اعتراضا على شتم والدته المتوفاة

قدم مدرب ترجي مستغانم الجزائري لكرة القدم شريف حجار استقالته، احتجاجا على شتمه وشتم والدته المتوفاة من قِبل مشجعي الفريق.

وأعلن حجار استقالته من منصبه عقب المباراة التي تغلب فيها فريقه على مضيفه أولمبيك أقبو بنتيجة 2 – 1 مساء الأحد، في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين الجزائري، احتجاجا على شتائم بعض مشجعي الفريق خلال المباراة.

ورفضت إدارة النادي استقالة حجار، وقالت إنها تثق في إمكانياته لقيادة الفريق نحو تحقيق إنجازات كبيرة.

كما دعت الإدارة الأنصار إلى الوقوف بجانب المدرب ولاعبيه وتجنّب الشتم والسب والالتزام باحترام الآخرين.

وشدد المدرب الجزائري، في مؤتمر صحفي الاثنين، على أنه متمسك بقرار الاستقالة، وأنه "يفضّل البقاء دون عمل على التعرض للسب والشتم في كل مرة".

وقال "لا يمكنني الاستمرار ولا استيعاب كيف يتم شتم والدتي المتوفاة رغم أننا كنا متقدمين في النتيجة".

ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 10 نقاط.