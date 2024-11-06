تقارير: الهلال يدرس فسخ عقد نيمار

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال بطل الدوري السعودي لكرة القدم تفكر في إنهاء عقد مهاجمها البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه للفريق.

وشارك نيمار في 7 مباريات فقط مع الهلال وسجل مرة واحدة وقدم 3 تمريرات حاسمة، ويمتد عقده مع النادي السعودي حتى يونيو/حزيران 2025.

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ويأتي ذلك بعد قرار النادي الإبقاء على تسجيل الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي في الدوري السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان من المتوقع أن يتم استبدال لودي بنيمار، لكن في النهاية لم يحدث هذا الاستبدال بعد تألقه مع الهلال.

وكتب الصحفي البرازيلي برونو أندرادي في موقع "يو أو إل إسبورتي" (UOL Esporte) أن "نادي الهلال يفكر في فسخ عقد نيمار بالتراضي في يناير المقبل، بسبب حالته البدنية".

وأضاف "الهلال كان ينوي التخلص من لودي في الصيف الماضي، ولكن هدف النادي الآن بات رحيل نيمار بسبب وضعه البدني وعدم وجود مكان له في الفريق".

وأوضح أن رحيل نيمار عن الهلال، يعني اقترابه من العودة إلى ناديه سانتوس البرازيلي الذي يرغب في عودته أيضا.

وأكد مصدر في نادي الهلال أن نيمار ليس ضمن قائمة خورخي جيسوس التي تخوض غمار الدوري السعودي للمحترفين.

ولا يشارك جناح البرازيل مع الهلال في الدوري السعودي لعدم قيده في القائمة المحلية، واكتفى بالمشاركة أمام العين الإماراتي الشهر الماضي في البطولة القارية قبل أن تتجدد إصابته خلال مواجهة الفريق الإيراني منتصف الأسبوع.

الغياب مجددا

وأعلن الهلال اليوم الأربعاء إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة استقلال طهران الإيراني بأبطال آسيا، مع غيابه لمدة شهر واحد على الأقل.

وقال الهلال عبر منصة إكس "أوضحت الأشعة إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع".

وعاد نيمار (32 عاما) من إصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أبعدته لمدة عام عن الهلال، لكنه غادر بعد نصف ساعة من مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة في فوز فريق المدرب جيسوس 3-صفر يوم الاثنين.

و تعرض نيمار لإصابة خطيرة خلال المباراة أمام الأوروغواي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.