العين الإماراتي يقيل مدربه كريسبو بعد الهزيمة أمام النصر السعودي

أعلن نادي العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو والجهاز الفني المعاون له.

وأشار النادي عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد للفريق خلال ساعات.

وجاء في بيان العين "توصل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم اليوم إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو وطاقمه الفني، يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".

وتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر لأعضاء الجهاز الفني على احترافية العمل وجهودهم مع الفريق منذ توليهم المهمة والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوي، إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم.

وأضاف البيان "ويؤكد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".

وتأتي إقالة كريسبو بعد ساعات من هزيمة العين (حامل اللقب) أمام النصر السعودي 5-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتراجعه إلى المركز 12 والأخير بالمجموعة الثانية بنقطة واحدة بعد 4 جولات.