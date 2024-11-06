7 أهداف في مباراتين تفضح أزمة دفاع ريال مدريد

كشفت خسارة ريال مدريد الإسباني -أمس الثلاثاء- في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مدى عمق الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق "الملكي" خلال الموسم الحالي.

وسقط الريال على أرضه بين جمهوره في ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-3 بعد أداء باهت وغير مقنع، على الملعب نفسه الذي شهد خسارته القاسية أيضا أمام غريمه التقليدي برشلونة مؤخرا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

وتحت عنوان "ريال مدريد من دون دفاع"، سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على معاناة الفريق الدفاعية بعد تلقي شباكه 7 أهداف في آخر مباراتين (أمام برشلونة وميلان).

😮⚽️ ميلان يفاجئ ريال مدريد بهدف سريع عن طريق مالك ثياو #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/fnj2zM5pia — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

وذهبت الصحيفة إلى القول إن ما حدث مع الريال في المباراتين يمكن اعتباره "فضيحة"، نظرا للعدد الكبير من الأهداف في معقل الفريق وبين جمهوره، وأهمية المواجهتين.

وتركت الهزيمتان ريال مدريد في وضعية مهتزة للغاية وجلبتا الارتباك للفريق -بحسب ماركا- التي أشارت إلى أن الفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي خسر للمرة الثالثة هذا الموسم مقابل هزيمتين فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ بداية الموسم الحالي، استقبلت شباك ريال مدريد 18 هدفا في 16 مباراة لعبها، وهي أرقام تسلط الضوء على مدى المعاناة الدفاعية للفريق.

وعلق الظهير الأيمن للريال لوكاس فاسكيز على الخسارة أمام ميلان وأزمات الفريق الدفاعية، مؤكدا أن "المباراة كانت معقدة.. نحاول تغيير هذا الوضع".

وأضاف "نحن في لحظة يعاقبنا فيها المنافسون كثيرا، وعلينا مواصلة العمل حتى لا يتكرر الأمر".

واعترف فاسكيز بأن الفريق يعاني على صعيد الدفاع، مشيرا إلى أن "تلقي كل هذا العدد من الأهداف يعد رقما ضخما وسيئا للغاية"، مشددا "على حاجة الفريق للتحسن بشكل عام وجماعي".

وقال إنه "في دوري أبطال أوروبا، تلعب مع الفرق الأفضل وكل مباراة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا. لأن ما نريده هو الفوز بكل المباريات المتبقية أمامنا".

وختم "علينا أن نرفع رؤوسنا لأن الأمر طويل للغاية، ولا يزال هناك كثير أمامنا خلال الموسم، علينا القتال في الميدان دائما وحتى النهاية".

وتركت الخسارة أمام ميلان الفريق الإسباني في وضعية سيئة في دوري الأبطال، إذ يحتل حاليا المركز 17 بين 36 فريقا، برصيد 6 نقاط.

أما على صعيد الدوري الإسباني، فيتأخر بفارق 9 نقاط خلف برشلونة المتصدر، علما أن "الميرنغي" يملك مباراة مؤجلة.