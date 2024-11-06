توقعات أساطير الملاكمة للفائز في نزال تايسون وجيك بول

على أحر من الجمر يترقب عشاق رياضة الملاكمة النزال الاستعراضي الذي يجمع أسطورة الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون بمواطنه جيك بول، والذي يقام في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمدينة تكساس.

ورغم الطبيعة غير الرسمية للنزال، فإن اهتمام محبي تلك الرياضة يأتي من كون مايك تايسون (58 عاما) أحد طرفيه، وهو الذي حقق مسيرة مذهلة قبل اعتزاله منذ نحو 20 عاما، تخللها خوض عدة نزالات استعراضية كان آخرها عام 2020.

ويتوقع العديد من أساطير الملاكمة فوزا سهلا لتايسون على جيك بول، وهو صانع محتوى على موقع يوتيوب تحول للملاكمة، وخاض 9 نزالات فاز في 8 منها وخسر واحدا، ويبلغ من العمر (27 عاما)، أي أنه أصغر من تايسون بـ31 عاما.

ويتدرب تايسون بقوة منذ أسابيع لضمان الظهور في أفضل صورة ممكنة خلال النزال وتحقيق الانتصار أمام نحو 80 ألف متفرج سيدفع بعضهم أكثر من مليوني دولار ثمن التذكرة المميزة قرب الحلبة، بينما سيشاهده مئات الملايين حول العالم عبر الشاشات.

ولعل ما يزيد من فرص فوز تايسون في الفوز، أن النزال سيتكوّن من 8 جولات، ومدة كل واحدة منها دقيقتان، وهو ما سيخفف من معضلة عدم امتلاكه لياقة بدنية مثالية في هذا العمر والغياب الطويل عن الحلبات.

وانضم الملاكمان السابقان لينوكس لويس وروي جونز جونيور إلى قائمة المراهنين على فوز تايسون على جيك بول.

وقال جونز جونيور، الذي خاض النزال الاستعراضي الأخير ضد تايسون عام 2020، إن مايك الأوفر حظا بالفوز، وعاد بالذاكرة إلى نزالهما قبل 4 سنوات، والذي انتهى بتعادل مثير، دون تمكن أي منها من الانتصار.

وقال "في النزال الذي جمعنا قبل 4 سنوات قمنا بجولات، مدتها دقيقتان، والمثير للدهشة أن مايك لم يفقد طاقته، وحافظ على نفس الإيقاع، لذلك ليس لدي أدنى شك في أنه سيهيمن على النزال، ويستطيع إنهاء المواجهة مبكرا أو ربما اختيار تمديدها لوقت أطول".

وبحسب جونز جونيور، فإن "تايسون يضرب مثل الشاحنة، ولست قلقا بشأن قدراته أو عمره أمام جيك بول".

وذهب الملاكم السابق لينوكس لويس في الاتجاه نفسه، متوقعا أن يحسم تايسون النزال، وقال في هذا الصدد "من الصعب الملاكمة عندما تكون كبيرا في السن، وتتحرك حول الحلبة، وتوجه اللكمات وتتلقاها، لكنني أعتقد أن تايسون سيكون قادرا على التعامل معها".

وأضاف عبر قناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن جيك بول يمكن أن يكون في ورطة، لأن مايك يعرف كيفية توجيه ضربات قوية إلى الجسم والرأس، وأنا متأكد من أن بول أيضا سيتحرك بسرعة، وسيكون الأمر مثيرا".