مهاجم يرفض تسجيل هدف لإصابة منافسه بالدوري البرتغالي

في مشهد نادر بالملاعب يعكس الروح الرياضية العالية، رفض مهاجم نادي بورتو إدواردو غابريل الشهير باسم "بيبي"، تسجيل هدف في شباك الفريق المنافس بسبب إصابة مدافعه "بيدرو أمارال"، أثناء هجمة لفريقه في المباراة التي جمعته بضيفه نادي إستوريل برايا أول أمس الأحد في الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ونشر حساب قناة "سبورت تي في" البرتغالية الرياضية عبر "إكس"، أمس الاثنين، مشهدا للقطة التي لاقت تداولا واسعا عبر المنصات، يُظهر لحظة توقف اللاعب البرازيلي بيبي عن الهجوم وتسديد الكرة نحو الشباك عند وصوله لمرمى الخصم رغم انفراده في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، بعد تعرض المدافع أمارال لإصابة مفاجئة أدت إلى سقوطه على الأرض.

وأوقف بيبي الكرة ليطلق الحكم صافرته فورا لإيقاف اللعب وعلاج اللاعب المصاب، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدف من دون مقابل، وقوبل تصرف اللاعب بتصفيق من الجماهير وتحية لاعبي الفريق المنافس.

وبعد استئناف اللعب بدقائق عاد المهاجم البرازيلي لتسجيل الهدف الثاني لفريقه، في المواجهة التي انتهت بفوز بورتو برباعية نظيفة.