طبيعة الإصابة الجديدة لنيمار ومدة غيابه

يغيب المهاجم البرازيلي الدولي نيمار لمدة أسبوعين على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال مشاركته مع الهلال السعودي أمس الاثنين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحسب ما توقع مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.

ودخل نيمار (32 عاما) بديلا في الدقيقة 58 خلال الفوز على استقلال الإيراني 3-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم خرج اضطراريا قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق للإصابة بفخذه، ودخل مكانه الجناح محمد القحطاني.

وقال جيزوس في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "حاليا يعاني تمزقا عضليا. لا أعرف كم سيحتاج للعودة إلى التمارين، على الأقل لمدة أسبوعين".

بدوره، علق نيمار على إصابته في حسابه على إنستغرام: "شعرت بأنه تشنج عضلي، لكنه قوي جدا.. سأخضع لفحوص وآمل ألا يكون الأمر خطيرا".

البرازيلي نيمار شارك مع الهلال ضد الاستقلال كبديل في الدقيقة 58 ثم خرج مصاباً في الدقيقة 86 وسط صدمة الجميع.https://t.co/zooNT5VnEt pic.twitter.com/DQONHCR6KF — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 4, 2024

وتابع: "من الطبيعي أن يحدث هذا الشيء بعد (غياب) سنة. لقد حذرني الأطباء، لذا علي أن أكون أكثر حذرا وخوض المزيد من الدقائق".

وكان نيمار -المسجل فقط على قوائم "الزعيم" في المسابقة القارية- عاد إلى اللعب في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد غياب سنة، عندما دخل بديلا أيضا وتحديدا في الدقيقة 77 في المباراة ضد المضيف العين الإماراتي حامل اللقب (4-3).

وتابع جيزوس أن "قضية نيمار ليست سهلة.. هذا يؤكد ما كنت أفكر فيه عندما اتخذت قرار عدم تسجيله في الدوري، لأني كنت أعلم أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة إليه".

وبدا نيمار غاضبا بعد عودته إلى دكة البدلاء ورمى واقيي الساق بعيدا، لكنه غادر أرضية الملعب من دون أي مساعدة من الجهاز الطبي، قبل أن يمنح قميصه إلى أحد لاعبي الفريق الضيف.

وتابع جيزوس: "على الصعيد الطبي، لقد تعافت ركبته، لكنه سيعاني لاحقا من مشكلات كتلك التي واجهها اليوم، مشكلات عضلية لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وإيقاع الفريق مرتفع جدا".

وأردف: "كما أنه لاعب يحب اللعب بإيقاع قوي، بيد أنه غير جاهز على المستوى العضلي لهذه التغييرات في الوتيرة. سيواجه مشكلات عضلية حتى نتمكن من إعادة توازنه على الصعيد العضلي والبدني. وإذا لم ننجح بذلك، سيتكرر ما حدث".

وبحال صدقت توقعات جيزوس، سيكون غياب نيمار عن الهلال قد وصل إلى 398 يوما من أصل 460 منذ انتقاله إلى فريق العاصمة الرياض من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل نحو 90 مليون يورو (97.90 مليون دولار) في أغسطس/آب من العام الماضي.

وغاب نيمار عن تشكيلة المنتخب البرازيلي لمباراتيه ضد فنزويلا والأوروغواي المقررتين في 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بعدما قرر المدرب دوريفال جونيور "عدم استدعائه واستعجال الأمور".

وحمل نيمار، أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا في 128 مباراة دولية) وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده آخر مرة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى.