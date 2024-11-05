رياضة|عربي

نيمار يثير غضب جماهير الهلال بسبب تصرفه مع أحد الإداريين

نيمار تعرض لإصابة مجددا خلال مباراة الهلال والاستقلال الإيراني (غيتي)
5/11/2024

خلّف تصرف غير لائق من نيمار مع أحد أعضاء إدارة الهلال، بعد خروجه مصابا خلال مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين، ردود فعل غاضبة وسط الجماهير.

وشارك نيمار بديلا في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وغادر في الدقيقة 85، حيث اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تصرف خشن من نيمار مع سعود كريري الذي يشغل منصب مدير الكرة في الهلال.

وظهر الدولي البرازيلي هو يدفع الإداري الذي كان يحاول مواساته وتهدئته أكثر من مرة.

وفي حين وجه له البعض سهام الانتقاد أظهر البعض الآخر تعاطفه من النجم البرازيلي على اعتبار أن رد فعله كان طبيعيا بسبب انتكاسته مجددا بعد سنة من الغياب عن الملاعب.

ولم يشارك نيمار مع الهلال إلا لمباريات معدودة حيث أصيب العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وامتد غيابه لأكثر من سنة، مما دعا جماهير "الزعيم" إلى المطالبة برحيله والتعاقد مع اسم كبير خلال الفترة المقبلة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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