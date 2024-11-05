نيمار يثير غضب جماهير الهلال بسبب تصرفه مع أحد الإداريين

خلّف تصرف غير لائق من نيمار مع أحد أعضاء إدارة الهلال، بعد خروجه مصابا خلال مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين، ردود فعل غاضبة وسط الجماهير.

وشارك نيمار بديلا في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وغادر في الدقيقة 85، حيث اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تصرف خشن من نيمار مع سعود كريري الذي يشغل منصب مدير الكرة في الهلال.

وظهر الدولي البرازيلي هو يدفع الإداري الذي كان يحاول مواساته وتهدئته أكثر من مرة.

#الهلال_الاستقلال شاهدوا بالمقطع كيف نيمار بكل غطرسة يدفع سعود كريري الذي كان يحاول ياخذ بخاطره !! حتى لو كريري بالهلال مانرضى عليه يانيمار ! ننتظر عقوبات قاسية من ادارة الهلال على نيمار والا ستكون بموقف محرج مع كل اللاعبين pic.twitter.com/qt6oo4Hfcw — فيصل القيران (@Alqeeran) November 4, 2024

وفي حين وجه له البعض سهام الانتقاد أظهر البعض الآخر تعاطفه من النجم البرازيلي على اعتبار أن رد فعله كان طبيعيا بسبب انتكاسته مجددا بعد سنة من الغياب عن الملاعب.

أسلوب الاعب المتغطرس مع إداري الفريق سعود كريري .. عادي بيمر مرور كرام وان الاعب مستاء لاصابته .. وطبطب ليس يطلع كويس إعلام عشه 🐒#الهلال_الًاستقلال pic.twitter.com/zrV3nrQsa6 — بندر بن مرزوق 🇸🇦 (@Almotasadr) November 4, 2024

ولم يشارك نيمار مع الهلال إلا لمباريات معدودة حيث أصيب العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وامتد غيابه لأكثر من سنة، مما دعا جماهير "الزعيم" إلى المطالبة برحيله والتعاقد مع اسم كبير خلال الفترة المقبلة.