مورينيو منتقدا حكما تركيا: كان يشرب الشاي أثناء المباراة

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة بحدة قرارات التحكيم خلال المباراة التي فاز فيها فريقه أمس على طرابزون سبور 3-2 في الجولة العاشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وانتزع فنربخشة فوزا مثيرا على طرابزون بفضل هدف متأخر سجله النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، لكن مع ذلك هاجم مورينيو حكام المباراة، ولا سيما المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد (VAR).

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن حكم الفيديو المساعد أتيلا كاراوجلان تحول من شخص "غير مرئي" إلى "الرجل الأكثر أهمية في الملعب" بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل خلال اللقاء.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح طرابزون في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، لتنقلب النتيجة من تقدم فريق مورينيو بهدف إلى تأخره بهدفين، لكن فنربخشة أدرك التعادل في الدقيقة 75.

وخلال الدقائق الأخيرة شعر مورينيو بالغضب عندما تغاضى الحكم عن معاقبة ستيفانو دينسويل لاعب طرابزون بعد تدخل عنيف ضد لاعبه برايت أوسايي صامويل، لكن نهاية المباراة كانت سعيدة للمدرب البرتغالي بعدما سجل أمرابط هدف الفوز.

Context: Mourinho's rant on Instagram continues, this time posting on his story Stefano Denswil's foul on Bright Osayi-Samuel saying that the Trabzonspor player only got a yellow because it was a Fenerbahçe player who was fouled pic.twitter.com/VhiahkuQVx pic.twitter.com/Fpc8c8ytis

وأشار مورينيو إلى حكم الفيديو المساعد "لم يلاحظ التدخل العنيف من لاعب طرابزون لأنه كان يشرب الشاي التركي".

وتساءل في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" التركية: "ألا يستحق التدخل العنيف ضد برايت بطاقة حمراء؟.. يبدو أن كاراوجلان كان يشرب الشاي التركي في ذلك الوقت ولم ير اللقطة، بينما كان يقظا عندما احتسب ركلتي الجزاء لفريق طرابزون".

وتابع: "أعتقد أنني أتحدث نيابة عن كل مشجع لنادي فنربخشة: نحن لا نريده مرة أخرى. لا نريد تعيينه في أي مباراة لاحقة للفريق".

"The ref was having Turkish tea, nobody abroad wants to watch Turkish league" 😮

Fenerbahce head coach Jose Mourinho slams Turkish football after being unhappy with refereeing decisions in the win over Trabzonspor. pic.twitter.com/5nXbeKe29o

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2024