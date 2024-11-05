بنزيمة يكشف أسباب معاناة مبابي مع ريال مدريد

كشف الفرنسي كريم بنزيمة النجم السابق لريال مدريد، المعضلة التي يعاني منها مواطنه كيليان مبابي في "الملكي" والتي منعته من البروز -حتى الآن- بعد انضمامه إليه في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان.

ورغم أن مبابي لديه حصيلة جيدة جدا من الأهداف خلال الموسم الحالي (سجل 8 وصنع 2 في 14 مباراة)، لكن يأخذ البعض عليه عدم اندماجه بما يكفي في الفريق، خصوصا بعد أدائه الباهت في "الكلاسيكو" الأخير أمام برشلونة، والذي خسره الريال على ملعبه برباعية قاسية.

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وأجاب بنزيمة -في تصريحات لبرنامج "إلشرينغيتو" الإسباني- على سؤال حول المشكلة التي يعاني منها مبابي في ريال مدريد، ودفعت إلى الاعتقاد بأنه لم يقدم بعد أفضل مستوياته.

وقال النجم الفرنسي "على مبابي أن ينسى تماما فكرة اللعب في مركز الجناح الأيسر ويقتنع بضرورة تقديم أفضل مستوى ممكن في مركز المهاجم الصريح الذي يحمل الرقم 9″، وهو المركز الذي يضعه فيه المدرب كارلو أنشيلوتي.

💎 "VINICIUS es el MEJOR DEL MUNDO". 🌟 "MBAPPÉ debería jugar por la izquierda, pero a Vini no se le puede mover". 🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL: @Benzema, con @EduAguirre7 🚨 pic.twitter.com/97uhkPmvuC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2024

وأضاف "المشكلة أنه في مركز الجناح الأيسر يوجد لاعب آخر متألق هو فينيسيوس جونيور، ولا يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيمن أو قلب الهجوم. لذلك ينبغي على كيليان الاقتناع بأن مركزه أصبح مختلفا عما كان عليه الحال في سان جيرمان".

ولا يعتقد بنزيمة أن أنشيلوتي يمكن أن يغيّر مركز فينيسيوس من أجل مبابي، مشيرا إلى أنه "الأفضل في العالم حاليا بهذا المركز. يجب على مبابي أن يضع في ذهنه أنه يجب أن يكون اللاعب رقم 9، وينسى أمر اليسار. كان جيدا جدا كجناح أيسر والآن عليه أن يكون جيدا في مكان آخر".

وتطرق بنزيمة إلى مشكلة أخرى يعتقد أن على مبابي تجاوزها، وهي الضغوط الكبيرة في ريال مدريد مقارنة مع أي ناد آخر، ناصحا إياه بتعلم كيفية التعايش مع ضغط ملعب سانتياغو برنابيو.

وأوضح "في ناد مثل ريال مدريد إذا لم تسجل هدفا في مباراتين متتاليتين أو ثلاث يقتلونك، عليه أن يتعلم كيف يتعايش مع ذلك، في كل مباراة يجب أن يسجل، جلبوه من أجل ذلك ولديه القدرة المطلوبة لذلك".

وقارن النجم السابق للملكي بين وضعه في العام الأول مع الريال ووضعية مبابي حاليا، حيث قال إن "وضعي في العام الأول ووضع كيليان مختلف. كان عمري 21 عاما وهو يبلغ من العمر 25 عاما. هناك اختلاف كبير".

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد عام 2009، قادما من أولمبيك ليون، وأحرز 354 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه عام 2021-2022، إذ سجل 44 هدفا في كل المسابقات ليقود ناديه لتعزيز رقمه القياسي القاري والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ونال بنزيمة بسبب هذا المستوى، الكرة الذهبية وأصبح أول لاعب فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة منذ أن توج بها زين الدين زيدان عام 1998، وخامس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بصفة عامة.