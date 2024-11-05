شاهد.. هدف بعيد المدى يعيد الريان للطريق الصحيح في دوري أبطال آسيا

سجل حازم شحاتة هدفا بعيد المدى ليقود الريان لتصحيح المسار في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مضيفه باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء.

واستغل اللاعب خروج حارس باختاكور من مرماه ليرسل تسديدة بعيدة المدى من فوقه في الشباك في الدقيقة 51 ليحقق الريان أول انتصار له في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بأرفع بطولة للأندية في آسيا بعد 3 هزائم أمام الهلال والنصر والأهلي.

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وغادر الريان ذيل الترتيب ليتقدم للمركز السابع بـ3 نقاط، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين.

كانت البداية سريعة خاصة من باختاكور الذي هدد مرمى الريان مبكرا حين سدد سردور صابرخوجاييف كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء أبعدها الحارس باولو فيكتور بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة السادسة.

وكاد الفريق الأوزبكي أن يفتتح التسجيل عندما أرسل دوستنبيك حمداموف كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة ارتقى لها محمد رسول عبدالمجيدوف قبل أن يحولها برأسه نحو الزاوية اليسرى، لكنها ارتدت من القائم في الدقيقة 16.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أهدر باختاكور فرصة لهز الشباك حين استلم خوجي أكبر عليجونوف كرة على مشارف المنطقة قبل أن يراوغ المدافع، ويسددها قوية بقدمه اليمنى نحو منتصف المرمى تألق الحارس فيكتور في التصدي لها.

مع بداية الشوط الثاني، فاجأ الريان منافسه عندما تمكن من تسجيل هدف التقدم من أولى محاولاته الخطيرة في اللقاء، حين استغل حازم تقدم حارس المرمى فلاديمير نازاروف ليسدد كرة من مسافة بعيدة من الجانب الأيسر نحو أعلى الزاوية اليمنى لتستقر داخل الشباك في الدقيقة 51.

واستمرت صحوة الفريق القطري، وهدد مرمى باختاكور مرة أخرى عندما سدد أشرف بن شرقي كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج المنطقة تألق الحارس في التصدي لها في الدقيقة 57.

ورد عليه لاعب باختاكور عليجونوف بتسديدة ساقطة من خارج المنطقة كادت أن تخادع الحارس فيكتور، لكنها مرت فوق المرمى بقليل في الدقيقة 60.

وأضاع باختاكور فرصة تسجيل هدف التعادل حينما أرسل عليجونوف كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الست ياردات سددها عبدالمجيدوف من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى فوق المرمى في الدقيقة 74.

وتستعين النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام الدوري السويسري، وتنقسم الأندية إلى مرحلتي دوري يضم كل منهما 12 فريقا من منطقتي شرق وغرب آسيا ويلعب كل فريق مع 8 منافسين مختلفين بعد إجراء قرعة بمساعدة الحاسوب.

تتأهل أفضل ثمانية أندية في كل دوري إلى الأدوار الإقصائية المقررة في مارس/آذار على أن تقام مباريات دور الثمانية، وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.