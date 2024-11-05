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موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كومبو من اليمين: سفيان رحيمي - Soufiane Rahimi العين كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo النصر
سفيان رحيمي هداف العين (يمين) وكريستيانو رونالدو هداف النصر (رويترز)
5/11/2024

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "الأول بارك" معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساءً 20:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي

  • beIN Sports AFC HD (تعليق حسن العيدروس)
  • SSC1 HD (تعليق عبدالله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان 5 مرات سابقة فاز كل منهما في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

يحتل النصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تراجع العين (حامل لقب البطولة) إلى المركز الـ11 بنقطة وحيدة.

المصدر : الجزيرة

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