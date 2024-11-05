موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
5/11/2024
نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "الأول بارك" معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساءً 20:00 بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي
- beIN Sports AFC HD (تعليق حسن العيدروس)
- SSC1 HD (تعليق عبدالله الحربي)
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
التقى الفريقان 5 مرات سابقة فاز كل منهما في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.
يحتل النصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تراجع العين (حامل لقب البطولة) إلى المركز الـ11 بنقطة وحيدة.
المصدر : الجزيرة