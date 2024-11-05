موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "الأول بارك" معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساءً 20:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي

beIN Sports AFC HD (تعليق حسن العيدروس)

SSC1 HD (تعليق عبدالله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان 5 مرات سابقة فاز كل منهما في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

يحتل النصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تراجع العين (حامل لقب البطولة) إلى المركز الـ11 بنقطة وحيدة.