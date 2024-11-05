قبل موقعة الليلة بدوري الأبطال نجوم كبار ارتدوا قميص ريال مدريد وميلان

يستضيف ريال مدريد فريق ميلان سهرة -اليوم الثلاثاء- ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعد الفريقان من أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا حيث يتقاسمان 22 لقبا.

وظل الناديان العريقان وجهة لكبار النجوم حتى أن منهم من ارتدى قميص كلا الفريقين مثل ديفيد بيكهام ورونالدو نازاريو.

كما فاز كلارنس سيدورف بدوري أبطال أوروبا مع كلا الناديين.

فيما يلي قائمة لاعبين ارتدوا قميص ريال وميلان خلال مسيرتهما الكروية:

1-البرازيلي رونالدو نازاريو: لعب لريال الفترة من 2002 وحتى 2007، توج معه بألقاب (الدوري الإسباني، كأس إنتركونتيننتال، كأس السوبر الإسباني).

كما لعب "الظاهرة" مع ميلان موسما واحدا 2007 -2008، إلا أنه لم يحقق أي لقب مع الفريق الإيطالي، بعدما أصيب بقطع في أوتار الركبة أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

2-البرازيلي كاكا: ارتدى قميص ميلان الفترة بين 2003- 2009 وتوج معه بـ5 ألقاب (دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي).

لعب بعد ذلك لريال الفترة بين 2009-2013، وحقق معه الثلاثية المحلية قبل أن يعود إلى ميلان مرة أخرى الفترة من 2013 إلى 2014.

3-الإيطالي أنطونيو كاسانو

لعب هذا النجم الإيطالي للنادي الملكي خلال الفترة من 2006 إلى 2008، ولم يتوج معه سوى بالدوري الإسباني.

وانتقل إلى ميلان الفترة من 2011 إلى 2012، وتوج معه بلقبي الدوري وكأس السوبر الإيطاليين.

4-الهولندي كلارنس سيدورف

لعب سيدورف مع ريال خلال الفترة من 1996 إلى 2000 وتوج معه بـ4 ألقاب، (الدوري الإسباني وكأس إنتركونتيننتال وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا).

وحمل ألوان الروسونيري الفترة بين 2002-2012 وتوج معه بـ9 ألقاب (دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس العالم للأندية، الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي مرتين).

5-البرازيلي روبينيو

لعب البرازيلي لريال الفترة من 2005 إلى 2008، وحصد معه 3 ألقاب (الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني).

ودافع عن ألوان ميلان الفترة من 2010 إلى 2015، وتوج معه بلقبي الدوري وكأس السوبر الإيطاليين.

6- الإسباني ألفارو موراتا

لعب موراتا في صفوف الملكي من 2010 إلى 2014، ومن 2016 إلى2017، وتوج معه بـ8 ألقاب (كأس العالم للأندية ولقبين بدوري أبطال أوروبا، ولقبين بكأس إسبانيا، ومثلهما بالدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي).

انضم لصفوف ميلان عام 2024 ويتطلع للتتويج معه بالألقاب.

7-الفرنسي تيو هيرنانديز

لعب ضمن صفوف الميرينغي الفترة من 2016 إلى 2019، إلا أنه قضى معظمها معارا لأندية أخرى وتوج مع الريال بـ4 ألقاب (كأس السوبر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية).

وانتقل إلى ميلان عام 2019، ولا يزال يلعب ضمن صفوفه حتى الآن، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

8- المغربي إبراهيم دياز

يلعب النجم المغربي ضمن صفوف ريال بعدما عاد من صفوف ميلان الإيطالي الموسم الماضي الذي لعب له من 2020 إلى 2023.

وتوج مع الملكي بـ6 ألقاب (دوري أبطال أوروبا، ولقبين بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، ولقبين بكأس السوبر الإسباني) بينما حصد مع ميلان لقب الدوري الإيطالي.

9- الإسباني دييغو لوبيز

لعب الحارس الإسباني مع ريال الفترة من 2005 إلى2007، ثم من 2013 إلى 2014، وتوج معه خلال الفترتين بـ3 ألقاب (دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني).

أما مع ميلان الإيطالي فخرج خالي الوفاض خلال الفترة التي قضاها معه من 2014 إلى 2017.

🚨 Mantan kiper Real Madrid Diego López mengumumkan gantung sepatu di usia 42 tahun. ¡Gracias, Diego! 👋🤍 pic.twitter.com/3U0zBAD0Le — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) December 28, 2023

10- الإسباني فرناندو ريدوندو

لعب الإسباني لريال الفترة من 1994 إلى 2000 وتوج معه بـ6 ألقاب، (كأس إنتركونتيننتال وكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين).

ومع ميلان الذي لعب معه بين 2000 -2004، حصد 3 ألقاب (دوري أبطال أوروبا، ودوري وكأس إيطاليا).

11-الإنجليزي ديفيد بيكهام: لعب 4 مواسم مع ريال من 2003 إلى 2007، وفاز بالدوري الإسباني موسمه الأخير، وسجل 15 هدفا وصنع 41 هدفا في 142 مباراة.

وفي نهاية مسيرته، أمضى فترتي إعارة مع ميلان، عامي 2009 و2010، قبل أن يضع نهاية لمسيرته الكروية، في مايو/أيار 2013، التي استمرت 20 عاما.