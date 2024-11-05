نجوم السيتي يتصدرون قائمة أعلى الرواتب في البريميرليغ

لا تتردد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في دفع رواتب ضخمة للاعبيها، مستفيدة من قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي تميزها عن نظرائها في الدوريات الأوروبية الأخرى، بفعل العوائد الهائلة من البث التلفزيوني وغيرها من مصادر الأرباح.

وخلال السنوات الماضية عُرف "البريميرليغ" بأنه البطولة الأكثر إنفاقا على الصفقات الضخمة خلال فترات الانتقال الصيفية والشتوية، وبالطبع يتصدر كذلك قائمة الدوريات الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين.

وكشف موقع "سبوتراك" (Spotrac) المتخصص في مراقبة وإحصاء أجور اللاعبين حول العالم، عن أعلى الرواتب السنوية للاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، والتي هيمن عليها نجوم مانشستر سيتي، بطل المسابقة في 6 من آخر 7 مواسم.

ويوجد 4 لاعبين من مانشستر سيتي في قائمة أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي، إذ تصدر القائمة نجمه البلجيكي كيفن دي بروين وجاء خلفه مباشرة الهداف النرويجي المتألق إيرلينغ هالاند.

وكان لافتا وجود العديد من لاعبي مانشستر يونايتد في القائمة الموسعة التي تضم 40 اسما، رغم تواضع نتائج الفريق في المواسم الأخيرة، ويوجد اثنان من لاعبيه بين العشرة الأوائل.

في المقابل ظهر اسم النجم المصري محمد صلاح في القائمة المصغرة، وكان الوحيد فيها من لاعبي ليفربول، في حين شملت 3 من لاعبي أرسنال.

ورغم أن أندية الدوري الإنجليزي تدفع بسخاء للاعبيها، فإن اللافت أن نظيرتها الإسبانية تضم نجوما يحصلون على أجور أعلى.

ففي "البريميرليغ" يصل راتب اللاعب الأول إلى نحو 25 مليون يورو، بينما يدفع برشلونة للاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ 37.5 مليون يورو، ولمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33.5 مليون يورو، ويصل راتب الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد إلى 31.2 مليونا.

والفارق هنا أن أندية القمة في الدوري الإنجليزي تضم عددا كبيرا من النجوم، وهو ما يفسر دفعها أموالا أكثر من نظيرتها الإسبانية، التي تقتصر رواتبها الضخمة على بعض النجوم، بينما يحصل بقية اللاعبين على أجور أقل.

وفي ما يلي قائمة أعلى 40 راتبا للاعبين في الدوري الإنجليزي:

40. البرتغالي جواو فيليكس (تشلسي) 10.54 ملايين يورو.

39. الإسباني مارك كوكوريلا (تشلسي) 10.85 ملايين يورو.

38. الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي) 10.85 ملايين يورو.

37. الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول) 11.15 مليون يورو.

36. البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 11.15 مليون يورو.

35. السويسري مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) 11.15 مليون يورو.

34. البرازيلي غابريل مارتنيلي (أرسنال) 11.15 مليون يورو.

33. الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (تشلسي) 11.15 مليون يورو.

32. الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) 11.77 مليون يورو.

31. الفرنسي وليام ساليبا (أرسنال) 11.77 مليون يورو.

30. الكوري الجنوبي هيون مين سون (توتنهام) 11.77 مليون يورو.

29. الهولندي ماتس دي ليخت (مانشستر يونايتد) 12.08 مليون يورو.

28. الفرنسي كريستوفر نكونكو (تشلسي) 12.08 مليون يورو.

27. الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) 12.08 مليون يورو.

26. الفرنسي ويسلي فوفانا (تشلسي) 12.39 مليون يورو.

25. الغاني توماس بارتي (أرسنال) 12.39 مليون يورو.

24. الكرواتي غاسكو غفارديول (مانشستر سيتي) 12.39 مليون يورو.

23. الإنجليزي بن تشيلويل (تشلسي) 12.39 مليون يورو.

22. البرازيلي أنتوني (مانشستر يونايتد) 12.39 مليون يورو.

21. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) 13.63 مليون يورو.

20. الإسباني رودري (مانشستر سيتي) 13.63 مليون يورو.

19 الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) 13.94 مليون يورو.

18. الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) 14.25 مليون يورو.

17. النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال) 14.87 مليون يورو.

16. الإنجليزي ديكلاين رايس (أرسنال) 14.87 مليون يورو.

15. البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 14.87 مليون يورو.

14. الإنجليزي ريس جيمس (تشلسي) 15.49 مليون يورو.

13. الإنجليزي ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) 15.49 مليون يورو.

12. الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي) 15.49 مليون يورو.

11. الإنجليزي جادون سانشو (تشلسي) 15.49 مليون يورو.

10. البرازيلي غابريل جيسوس (أرسنال) 16.42 مليون يورو.

9. الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) 17.35 مليون يورو.

8. الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر سيتي) 18.59 مليون يورو.

7. الإنجليزي جاك غريليش (مانشستر سيتي) 18.59 مليون يورو.

6. البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 18.59 مليون يورو.

5. الإنجليزي رحيم سترلينغ (أرسنال) 20.14 مليون يورو.

4. المصري محمد صلاح (ليفربول) 21.69 مليون يورو.

3. البرازيلي كارلوس كاسيميرو (مانشستر يونايتد) 21.69 مليون يورو.

2. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 23.24 مليون يورو.

1. البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 24.79 مليون يورو.