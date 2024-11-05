هل خدع ريال مدريد نجمه فينيسيوس؟

أكد موقع كادينا سير الإسباني، الاثنين، أن ريال مدريد أخفى الحقيقة عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حول جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الاثنين الماضي.

وكان وفد ريال مدريد، بقيادة فينيسيوس المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفترة التي سبقت حفل توزيع الجوائز، الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول الاثنين الماضي، قرر عدم حضور الحفل في باريس بعد تلقيه معلومات تؤكد أن البرازيلي لن يكون الفائز بالجائزة المرموقة.

ووفقا لموقع كادينا سير، اشتبه المقربون من البرازيلي منذ يوم الجمعة الماضي في أنه لن يحصل على الكرة الذهبية، ولم يرغب النادي في توصيل أي معلومة للاعب قبل الكلاسيكو ضد برشلونة.

وكان الفريق الملكي يعتقد أنه إذا لم يفز فينيسيوس بالجائزة، وفقا لمعايير فرانس فوتبول، يجب أن يكون زميله داني كارفاخال هو الفائز، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضا.

وأفاد أنطون مينا، وهو صحفي من كادينا سير، أن المقربين من فينيسيوس اشتبهوا منذ يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن البرازيلي لن يكون الفائز بالكرة الذهبية، لذلك قرروا الاتصال بنادي مدريد.

وأضاف مينا "كان ريال مدريد على علم مسبق بقرار مجلة "فرانس فوتبول"، لكنهم قرروا التزام الصمت، على ما يبدو، حتى لا يشتت تركيز فينيسيوس قبل المباراة ضد برشلونة".

وتابع "عندما وصلت معلومات أن رودري سيكون الفائز بالجائزة، تكتم ريال مدريد عن الأمر لأنه أراد أن يعزل فينيسيوس قبل الكلاسيكو".

واستمر الصحفي في حديثه "في صباح يوم الاثنين الماضي كان هناك الكثير من التوتر في مقر ريال مدريد، وأكد النادي الملكي للصحافة عدة مرات سفره إلى باريس لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية".

وأقيم حفل الكرة الذهبية هذا العام بالشراكة بين مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، وفقا لاتفاقية أعلن عنها اليويفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويسعى ريال مدريد وفينيسيوس لطي صفحة جائزة الكرة الذهبية والخسارة القاسية في الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية نظيفة، عندما يواجه ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.