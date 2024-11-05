لاعب زوّر هويته يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني -غدا الأربعاء- ضيفا على سرفينا زفيزدا الصربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويسعى فيها لتحقيق فوزه الثالث.

وتشكّل تلك المواجهة فرصة ذهبية أمام مهاجم زفيزدا، الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا للبروز وتذكير عالم كرة القدم بقصة مؤثرة وغريبة في الوقت نفسه عاشها قبل سنوات، حينما كان يلعب في الدوري الألماني تحت اسم آخر.

ففي عام 2021 فاجأ سيلاس كاتومبا، الذي كان يُعرف حتى ذلك الوقت باسم سيلاس وامانغيتوكا الجميع بالكشف عن هويته الحقيقة التي أظهرت اسما آخرا وعمرا مختلفا عمّا كان معروفا به.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، كان المهاجم الكونغولي، في ذلك الوقت في شتوتغارت، يلعب بهوية مزورة لسنوات، باسم وعمر لا يتوافقان مع اسمه الحقيقي، ورغم أن ظاهر الأمر يشير إلى ارتكابه مخالفة خطيرة، لكن الجميع وقتها تعاطف معه ودعمه بما في ذلك شتوتغارت، كونه كان ضحية عملية "ابتزاز" من وكيل أعماله السابق.

وتألق اللاعب خلال موسم 2020-2021 في الدوري الألماني، إذ سجل 11 هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، لتنهال الإشادات على (سيلاس وامانغيتوكا) قبل أن يكتشف الجميع أن اسمه الحقيقي هو سيلاس كاتومبا.

ونشر اللاعب حينها بيانا قال فيه إنه استخدم مجبرا هوية مزورة لسنوات واعترف بأن عمره 22 عاما، بدلا من 21 المذكور في ملفه الرسمي لدى النادي والاتحاد الألماني لكرة القدم (عمره حاليا 26 عاما).

وأوضح أن هويته المزورة اختلقها وكيله السابق الذي سمح له بالعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، حينما كان عمره 19 عاما، والذي كان يسيطر على إدارة حسابه المصرفي ويستحوذ على جواز سفره.

وهدد الوكيل سيلاس بإعادته إلى الكونغو وبإلحاق الأذى بعائلته هناك إن حاول الكشف عن هويته الحقيقية، ولذلك اضطر اللاعب طوال تلك الفترة لالتزام الصمت واللعب بهوية مختلقة.

وقال اللاعب: "لقد عشت في خوف دائم خلال السنوات الأخيرة، وكنت قلقا جدا أيضا على عائلتي في الكونغو. لقد كانت خطوة صعبة بالنسبة لي أن أكشف عن قصتي".

وأظهر شتوتغارت في ذلك الوقت دعمه للاعب، مؤكدا أنه رغم تغيير الاسم، فإنه لا يزال هو نفس لاعب كرة القدم الذي وقع في حبه المشجعون، بينما أعرب سيلاس عن امتنانه قائلا: "لم أكن لأتمكن من اتخاذ هذه الخطوة لو لم أحظ بدعم النادي. أنا ممتن للغاية".

ومع ذلك، عاقب الاتحاد الألماني اللاعب وأوقفه لمدة 3 أشهر وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.

وتراجع مستوى سيلاس بشكل كبير، بعد الاعتراف، إذ لم يبرز بعد ذلك مع شتوتغارت الذي أعاره لسرفينا زفيزدا.

وفي صفوف الفريق الصربي، خاض سيلاس 8 مباريات وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وغدا سيحاول إعادة اكتشاف نفسه من جديد حين يواجه برشلونة في دوري الأبطال.