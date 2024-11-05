قصة الهدف "الشبح" في كأس الاتحاد الإنجليزي

أثار حكام مباراة في الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الكثير من الجدل، بعد إلغاء هدف أظهرت الكاميرات أنه صحيح.

وحدثت الواقعة في مباراة جمعت بيتربورو يونايتد ونيوبورت كاونتي، حينما وضع كاميرون إيفانز مدافع نيوبورت الكرة في مرماه عن طريق الخطأ بعد ركلة ركنية، لكن الحكم احتسب ركنية أخرى بدلا من إطلاق الصافرة لاعتماد الهدف.

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وأمام اعتراض لاعبي بيتربورو وبعد استشارة مساعده، ألغى الحكم ستيفن مارتن الهدف، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر بيتربورو بالنتيجة 2-1، علما أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تكن متاحة في المباراة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن طاقم الحكام خُدعوا -على ما يبدو- بسبب قرب المسافة بين القائم وتمركز المدافع الذي وضع الكرة في شباكه، وظنوا أن الكرة دخلت من ثقب في الشباك من الخارج واستقرت داخل المرمى.

ولحسن حظ الحكم ومساعديه فإن فريق بيتربورو نجح في قلب النتيجة بعد ذلك وفاز 4-2 ليتأهل إلى الدور الثاني من الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وإلا فإن الأزمة ستكون أكبر بلا شك.

وفي وقت لاحق، نشر حساب نادي بيتربورو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهدف الشبح الذي أظهر الكرة وهي تتخطى خط المرمى بوضوح، ووضع معه رمزا تعبيريا مستهجنا مع تعليق بكلمة "حسنا".

وأبدى رئيس نادي بيتربورو داراج ماكانثوني غضبه من الحكام بسبب عدم احتساب الهدف، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أخطأ الحكام في عدم احتساب الهدف الواضح. لا يمكن أن يحدث هذا الهراء في لعبتنا في عام 2024".

أما دارين فيرغسون مدرب بيتربورو فبدا غاضبا أيضا، وقال: "كانت لحظة سريالية عندما لم يتم احتساب الهدف.. إنه هدف صحيح وأظهرت اللقطات ذلك بوضوح".

وأضاف: "أعتقد أنني كنت مثل أي شخص آخر في الملعب، فقد كان الأمر غريبا بعض الشيء وتوقف الجميع وكأن أحدهم ضغط على زر الإيقاف المؤقت. ثم بدأنا الاحتفال بشكل طبيعي ليقيننا بأن الهدف صحيح".