ريال مدريد منزعج من ممارسة نجومه للعبة البادل

ذكر موقع "ريليفو"، أن نادي ريال مدريد منع لاعبيه من ممارسة بعض الألعاب الرياضية، بما في ذلك البادل، لكن هذا لم يمنع العديد منهم مثل فينيسيوس جونيور من تخليد مبارياته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحظى لعبة البادل بشعبية كبيرة في إسبانيا بحسب ما ذكره الموقع، وانخرط العديد من لاعبي الملكي في هذه الرياضة المستمدة من التنس وتقام في ملعب مغلق مشابه لملعب الإسكواش.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، البرازيلي فينيسيوس وهو يحمل مضربا في يده وقميصا لفريق فلامنغو، فريقه السابق، في نادٍ في ألكوبينداس، بالقرب من منزله في "لا موراليخا".

ريال مدريد يريد الحد من مخاطر الإصابات

إلى جانب البرازيلي تضم قائمة نجوم ريال مدريد الذين يمارسون البادل لاعب خط الوسط داني سيبايوس وداني كارفاخال، الذي يتعافى حاليا من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى، تعرض لها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يمارس البادل الدولي المغربي إبراهيم دياز والإسباني خوسيلو، الذي غادر النادي الصيف الماضي للانضمام إلى الغرافة القطري، وشوهد في المدرجات خلال بطولة العالم للبادل في قطر.

ووفقا لموقع ريليفو، يحظر النادي الملكي على لاعبيه ممارسة بعض الألعاب الرياضية، بما في ذلك رياضة البادل، لتجنب خطر الإصابة.

ويبدو أن هذه القاعدة ليس لها تأثير يذكر لدى البعض منهم، كما يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي. وكان من الممكن أن يتم بناء ملاعب أخرى في المنزل للعب بشكل أكثر تكتما بعيدا عن أنظار النادي.

ويستضيف ريال مدريد فريق ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بعد فترة سيئة شهدت الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة (0-4) في الكلاسيكو ومقاطعة حفل الكرة الذهبية احتجاجا على عدم تتويج فينيسيوس بالجائزة المرموقة.