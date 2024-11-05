اختلاس وفساد.. مفتشون يداهمون مقر الرابطة الفرنسية لكرة القدم

دهمت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقر رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم وشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" الاستثمارية للاشتباه في اختلاس أموال عامة.

وقال ممثلو الادعاء إن الإجراء تم اتخاذه بناء على تحقيق في أعقاب شكوى قدمتها هيئة مكافحة الفساد، في حين ذكرت تقارير إخبارية أن منزل فينسنت لابرون، رئيس رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعرض للتفتيش أيضا.

ونقلت محطة "فرانس إنفو" عن مصادر قولها إن التحقيقات ترتكز على "تهم اختلاس أموال عامة والفساد النشط والسلبي لموظفين عموميين والكسب غير المشروع للمصالح".

واستحوذت شركة "سي في سي" على 13% من رأس مال شركة "إل بي ميديا" التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عام 2022 ووعدت بـ13% من دخل حقوق الوسائط.

Soupçons de détournement de fonds publics : perquisition en cours à la Ligue de football professionnel https://t.co/Glcw9BeORB — Europe 1 (@Europe1) November 5, 2024

وتم بيع الحقوق مقابل 500 مليون يورو (545 مليون دولار)، وهو أقل بكثير مما كان متوقعا، من موسم 2025-2026 إلى شبكة "دي إيه زد إن" التلفزيونية، وكذلك إلى مجموعة قنوات "بي إن سبورتس".

وتأتي تلك المداهمات في أعقاب تقرير لمجلس الشيوخ أشار إلى أن مسؤولي رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم كانوا مهتمين بإبرام الصفقة مع "سي في سي" مقابل مكافآت مالية ضخمة.

وزعمت تقارير أن لابرون حصل على مكافأة قدرها 3 ملايين يورو وتم مضاعفة راتبه 3 مرات ليصل إلى 1.2 مليون يورو، بينما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية عن أن راتبه تم تخفيضه بنسبة 30% مرة أخرى الشهر الماضي، وأنه تنازل عن مكافأة نهاية الخدمة.