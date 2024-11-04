الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل 5 مباريات بسبب الفيضانات المدمرة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل 5 من أصل 7 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الاثنين، بعد أن تسببت أسوأ موجة فيضانات مفاجئة في تاريخ إسبانيا الحديث في مقتل 217 شخصا على الأقل في منطقة فالنسيا، في حين هناك العشرات في عداد المفقودين.

وطلبت عدة أندية من فالنسيا تأجيل مبارياتها للمرة الثانية من الاتحاد الإسباني الذي أعلن عن الجداول الجديدة اليوم الاثنين بعد قبول هذه الطلبات.

وقالت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها تنشر 7500 جندي في المنطقة الشرقية من البلاد التي اجتاحتها فيضانات مدمرة وسط استياء متزايد بشأن الاستجابة للكارثة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق إيخيا منافسه هيركوليس دي أليكانتي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، كما سيلعب فريق ليفانتي مع فريق بونتيفيدرا بباسارون في 19 نوفمبر، كما جاء في البيان.

وسيلعب فريقا مانيسيس وخيتافي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أيضا موعد مباراة بارلا إسكويلا ضد فالنسيا.

والمواجهة المؤجلة الوحيدة التي لم يتم تحديد موعدها تخص ريال سوسيداد إذ لم يتم تحديد موعد مواجهته أمام جوبيتر إسبانيول المنتمي لفالنسيا حتى الآن.