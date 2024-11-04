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موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كومبو بين فينيسيوس جونيور - رافائيل لياو
رافائيل لياو لاعب ميلان (يسار) وفينيسيوس نجم ريال مدريد (غيتي)
4/11/2024-|آخر تحديث: 4/11/202410:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد معقل الملكي.

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تبدأ المباراة الساعة الحادية عشرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ13 انتصارا مقابل 9 لميلان، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

يحتل ريال مدريد المركز الـ12 في البطولة بنظامها الجديد برصيد 6 نقاط، ويتأخر ترتيب ميلان إلى المركز 25 بـ3 نقاط فقط.

المصدر : الجزيرة

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