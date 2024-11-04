موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد معقل الملكي.

تبدأ المباراة الساعة الحادية عشرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ13 انتصارا مقابل 9 لميلان، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

يحتل ريال مدريد المركز الـ12 في البطولة بنظامها الجديد برصيد 6 نقاط، ويتأخر ترتيب ميلان إلى المركز 25 بـ3 نقاط فقط.