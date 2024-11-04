موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
4/11/2024-|آخر تحديث: 4/11/202410:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد معقل الملكي.
اقرأ أيضاlist of 2 items
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى ليويفا بسبب ركلة جزاء
تبدأ المباراة الساعة الحادية عشرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ13 انتصارا مقابل 9 لميلان، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.
يحتل ريال مدريد المركز الـ12 في البطولة بنظامها الجديد برصيد 6 نقاط، ويتأخر ترتيب ميلان إلى المركز 25 بـ3 نقاط فقط.
المصدر : الجزيرة